UeD Enzo Capo: “Data nozze. A letto con Lucrezia? Minimo una volta…”

Fiori d’arancio in vista: Enzo Capo, ex cavaliere discusso del Trono Over di Uomini e Donne, si sposerà a breve. La notizia del matrimonio era già nota ma tra gli affezionati al programma di Maria De Filippi in pochi pensavano che le nozze si sarebbe celebrate in maniera così rapida. E invece il fascinoso Capo prometterà amore eterno alla ‘sua’ Lucrezia Massimo a brevissimo. Proprio Enzo, nelle scorse ore, tramite delle Stories pubblicate su Instagram, ha reso nota la data del matrimonio: si sposserà il 16 ottobre 2021. Quindi tra soli due mesi.

Le curiosità attorno all’ex cavaliere di UeD non finiscono qui. Sempre a colloquio con i fan, Capo ha fatto delle confidenze alquanto pepate sulla sua vita ‘di letto’ con Lucrezia. Quando gli è stato chiesto quante volte facesse l’amore con la compagna, ha risposto senza troppo girarci attorno: “Minimo una volta al giorno, per questo andiamo d’accordo”.

Il percorso di Enzo nel dating show di Canale Cinque si è legato inscindibilmente a quello di Pamela Barretta, dama tra le più note dell’universo di Uomini e Donne. I due si sono frequentati per un periodo: dopo la rottura se le sono cantate e suonate di santa ragione, sia nel programma sia sui social, senza esclusione di colpi, con accuse e critiche reciproche.

Non solo: pure Lucrezia ha avuto dei roventi botta e risposta con Pamela che per ora non ha commentato la notizia relativa alle nozze. Non è detto che non lo possa fare a breve. E nel caso si prevedono ulteriori scintille.

Trono Over, Pamela Barretta pedinata da un “maniaco”

Di recente la dama del Trono Over è stata protagonista di un triste episodio di cronaca, da lei stessa narrato e avvenuto nella sua città, Brindisi. Nella fattispecie la Barretta ha detto di essere stata inseguita da un “maniaco” a bordo di una auto in pieno centro, mentre si stava dirigendo dal parrucchiere. Inoltre ha aggiunto che inizialmente ha sottovalutato l’episodio ma quando il pedinamento si è fatto soffocante ha compreso la gravità del fatto. Fortunatamente non ci sono state conseguenze gravi, ha sottolineato sempre la donna.