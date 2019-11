UeD, Eleonora Rocchini torna a parlare dopo il caos: “Sono avvilita”

UeD: Eleonora Rocchini torna a parlare dopo il caos scoppiato con la sorella di Oscar, Dalila

Eleonora Rocchini torna a parlare dopo il caos che la vede protagonista insieme a Oscar Branzani e alla sorella di quest’ultimo, Dalila. Dopo un giorno di assenza dai social, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne sceglie ora di comunicare ai fan come sta attualmente. Un duro scontro quello avvenuto tra Eleonora e Dalila. Le due si sono battibeccate su Instagram, attraverso dichiarazioni e racconti. La storia d’amore tra la Rocchini e Oscar è finita ormai da tempo, ma i problemi seri sarebbero arrivati dopo. Eleonora, dopo aver chiuso definitivamente con l’ex tronista, avrebbe ritrovato la serenità con un altro uomo, l’ex fidanzato di Dalila. Pare che i non abbiano sin da subito confessato quanto stesse accadendo tra loro, portando la sorella di Oscar a restarne fortemente delusa. Ora la Rocchini ci tiene a precisare di essere molto dispiaciuta per quanto accaduto. Non nega di avere delle colpe, anzi ammette di essersi presa le sue responsabilità. Lei stessa confessa che gli errori effettivamente ci sono stati e si dichiara conscia di quello che ha fatto. Allo stesso tempo, Eleonora non avrebbe voluto vedere tutta questa storia finire protagonista di uno scontro pubblico.

“Non sono stata presente ieri perché ovviamente dopo tutto questo gran casino mi sono presa un po’ di tempo per riflettere un po’. Mi dispiace veramente di tutto quello che è successo, mi dispiace che si sia svolta anche così pubblicamente la cosa”, inizia così il suo lunghissimo discorso. Eleonora ammette di essere “avvilita” e dispiaciuta davvero per tutto ciò che è successo. La Rocchini svela che “tante sfaccettature e dinamiche” non sono state raccontate, ma è convinta che non debbano essere rivelate. L’ex corteggiatrice non sarebbe voluta arrivare a questo punto. “Purtroppo a volte poi si finisce per fare delle cose sbagliate, che viste dall’esterno sono sbagliate anche per me”, ammette l’ex fidanzata di Oscar. Inoltre, ci tiene a precisare di aver chiesto scusa in tutti i modi possibili ai diretti interessati.

Eleonora Rocchini, dopo il caos scoppiato lunedì su Instagram, pensa che si stia andando un po’ oltre. Il pubblico si è diviso automaticamente a metà e sono diverse le accuse e le critiche che arrivano all’ex corteggiatrice. Con questo messaggio, l’ex corteggiatrice spiega di non voler sputare nel piatto dove ha mangiato e di non voler fare la vittima. In ogni caso, la Rocchini spera di non dover più tornare su questo argomento e che si concluda questo capitolo. Arriverà una risposta da parte di Dalila e Oscar? Per ora i due fratelli pare preferiscano restare in silenzio, dopo il caos scoppiato.