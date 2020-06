UeD Eleonora e Oscar, coppia rinata. “Violenze in passato?” Lei risponde

UeD Eleonora Rocchini e Oscar Branzani, la coppia è rinata. Parla l’ex corteggiatrice: “Violenze in passato?” La risposta

Certi amori fanno dei giri immensi e poi ritornano. A quanto pare non è soltanto una strofa intramontabile cantata da Antonello Venditti ma pure una verità per alcuni ex volti di Uomini e Donne, soprattutto in questo periodo. Prima il clamoroso ritorno di fiamma tra Giulia De Lellis e Andrea Damante, poi quello tra Eleonora Rocchini e Oscar Branzani. La coppia è rinata ed è anche uscita allo scoperto nelle scorse ore. Ci sono però alcune cose che hanno bisogno di un poco di chiarezza. L’addio tra la toscana e il campano è stato molto turbolento e a un certo punto alcune esternazioni della Rocchini hanno lasciato addirittura intendere che Branzani fosse stato violento in passato, tanto che quest’ultimo si era premurato di far saper che sarebbe andato per vie legali, sentendosi diffamato. E ora? Tutto risolto?

Eleonora e Oscar non si nascondono più. Nessun dubbio ormai sulla re-union sentimentale in atto, il legame è stato rinsaldato. Nelle scorse ore l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha anche risposto ad alcuni fan su Instagram. C’è chi è tornato sulla questione delle presunte ‘violenze’. La Rocchini ha così scandito a tal proposito: “Se volevo illuminarvi avrei parlato a tempo debito, ma mi scoccio. Ho una vita da vivere, non ho tempo per te”. Una replica pungente, ma pur sempre una replica. Che tra l’altro fa rima con le parole spese ieri dall’ex tronista che ha invitato i suoi detrattori a godersi la vita e a non perdere troppo tempo nel commentare la sua. Chi invece è in religioso silenzio è la sorella di Branzani, Dalila. Ricordiamo che Eleonora si avvicinò molto al suo ex fidanzato Nunzio e ciò fece scoppiare una lite furibonda tra le due donne. Si attende di capire che cosa ne pensi del ritorno di fiamma in corso tra il fratello e la toscana.

UeD i botta e risposta al vetriolo tra Oscar ed Eleonora

“Mi hai buttato di casa come se fosse solo tua, fuori dall’azienda e da tutto, senza un briciolo di ritegno e oggi ti imploro pubblicamente di smettere. Nella vita si può sbagliare, ma io non mi sono mai spinta oltre non ti ho mai sfiorato, fatto quello che tu facevi quando eravamo fidanzati, mentre ti giuravo amore eterno”. Questa la frase di Eleonora che fece molto scalpore e che spinse a credere che con Branzani fosse accaduto qualcosa di non proprio leggero. Oscar replicò con decisione alle esternazioni dell’ex, minacciando le vie legali: “Non risponderò a nessuna provocazione, sono diventato un UOMO nel tempo ma davanti a tutta questa diffamazione mi difenderò per vie legali. Una cosa ci tenevo a dirtela. Con quale coraggio ti permetti anche di infangare la mia persona, la stessa persona che ti ha dato tutto ciò che ora hai a disposizione. Mi vergogno di ciò che sei diventata, eri un fiore bellissimo. Ti auguro di ritrovare la tua coscienza e di moderare le tue bugie…abbiamo perso entrambi”