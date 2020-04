UeD Eleonora Fortini è diventata mamma: l’annuncio. Chi è il neo papà

UeD Eleonora Fortini è diventata mamma durante il coronavirus. L’annuncio

Eleonora Fortini, che sul piccolo schermo si è fatta notare per la sua esperienza a Uomini e Donne nella stagione 2017/2018 (fece la corte al tronista Mariano Catanzaro), ieri è diventata mamma per la prima volta. La giovante ha infatti partorito il 31 marzo, in piena emergenza coronavirus. Il frutto d’amore è un bel bebè. Quindi fiocco azzurro in casa. La scelta del nome è ricaduta su Daniel. A dare l’annuncio nella giornata odierna è stata la stessa Fortini che ha diffuso la lieta notizia sul suo profilo Instagram, pubblicando una foto e immortalando il pargolo tra le sue braccia. Il papà del piccolo è Lorenzo.

“In un momento così complicato, tu dimostri quanto la vita sia meravigliosa. Vi presento Daniel, il nostro piccolo raggio di sole. Benvenuto amore”. Queste le parole dell’ex corteggiatrice UeD, poste a corredo della foto in cui si vede nitidamente il viso del bebè, imbacuccato dalle coperte mediche. Una grande gioia che, come ha sottolineato la stessa Fortini, assume un significato ancor più particolare: in un periodo tanto drammatico, in cui quotidianamente arriva il ‘bollettino di guerra’ sulle morti portate dal Covid-19, una nascita è proprio un bel “raggio di sole”. Ricordiamo che Eleonora è una classe 1996, mentre il neo papà Lorenzo ha tre anni più di lei, essendo nato nel 1993.

UeD Eleonora Fortini: le esperienze televisive e il grande amore Lorenzo

Eleonora, prima di sbarcare a Uomini e Donne, dove corteggiò Mariano Catanzaro (il tronista le preferì Valentina Pivati), comparve sul piccolo schermo a Detto Fatto. All’epoca la trasmissione di Rai Due era condotto da Caterina Balivo (poi passata a Rai Uno al timone di Vieni da Me) e la Fortini fu protagonista di uno dei tutorial del programma. Ma è fuori dalla tv che ha conosciuti il grande amore, Lorenzo che milita nel club calcistico di Terracina.