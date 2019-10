Eleonora Fortini è incinta: le parole dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne

Uomini e Donne, Eleonora Fortini, ex corteggiatrice di Mariano Catanzaro, è incinta

Eleonora Fortini che, tra il 2017 e il 2018 partecipò a Uomini e Donne per corteggiare Mariano Catanzaro, aspetta un bambino. La ventitreenne ha dato il lieto annuncio sui social mostrando, tra le Instagram Stories, il pancino in crescita. La Fortini, che prima di approdare nel programma di Maria De Filippi, apparì in un tutorial di Detto Fatto, è legata già da qualche anno al compagno Lorenzo Fiorini. La ragazza incontrò il calciatore del Civitavecchia proprio dopo la fine dell’esperienza a Uomini e Donne e oggi, accanto a lui, è molto felice.

Eleonora Fortini mostra il pancione, Mariano Catanzaro le farà gli auguri?

Come si evince dalle foto che ha mostrato nel suo profilo Instagram, la gravidanza va avanti già da qualche mese. Dunque il piccolino arriverà tra non molto tempo. L’ex corteggiatrice romana ha dichiarato: “Capisci che la pancia cresce quando ti accorgi che porti la maglietta alla Homer Simpson”. La ragazza è ricordata dai fan di Uomini e Donne per il suo percorso non proprio roseo alla corte di Mariano Catanzaro, sul quale arrivò una pesante segnalazione. Alla fine, Eleonora non fu la scelta di Mariano, che preferì la Pivati. La Fortini si disse comunque contenta per l’esperienza appena terminata: “Nonostante com’è andata a finire sono felice. Lo sono perché sono entrata in un percorso già avviato da tempo e sono riuscita a farmi spazio. Sono felice perché è stato emozionante e al tempo stesso stressante. Sono felice perché sono riuscita ad arrivare fino alla fine rimanendo me stessa, nonostante abbia creduto molte volte di non farcela a causa della mia timidezza e di tutto il contesto”. Chissà se Mariano le farà gli auguri per la lieta novella!

Eleonora Fortini e la partecipazione a Detto Fatto nel 2017

Come detto su, Eleonora Fortini prese parte anche a Detto Fatto, nel 2017 quando era condotto da Caterina Balivo. La giovane romana fu protagonista di un notevole cambio look proprio poco prima di sbarcare a Uomini e Donne.