UeD, ecco la data ufficiale di inizio: critiche feroci, “così si esagera”

Uomini e Donne, finalmente è stata svelata la data di inizio della stagione 2024/25. Nel pomeriggio di venerdì 13 settembre, i profili social ufficiali del popolare dating show condotto da Maria De Filippi hanno informato sul giorno esatto della messa in onda della prima puntata. Gli affezionati al programma sono rimasti alquanto delusi visto che si aspettavano che le danze sarebbero state aperte il prossimo lunedì, ossia il 15 settembre. E invece dovranno attendere ancora una decina di giorni: si comincia lunedì 23 settembre, naturalmente l’appuntamento è alle 14.45 sull’ammiraglia Mediaset.

Uomini e Donne, la data ufficiale di inizio e i mugugni del pubblico

L’annuncio è stato salutato con una pioggia di proteste fatta cascare da tanti ‘seguaci’ della trasmissione. Molti infatti coloro che si sono lamentati dello slittamento. Pensare che qualche settimana fa si credeva che il programma potesse iniziare il 9 settembre, nella peggiore delle ipotesi il 16. Si è andati oltre la metà del mese. Motivo? Probabilmente per i tanti impegni di Maria De Filippi che quest’anno, oltre a dover pensare a UeD, Tu sì que vales, Amici e C’è posta per te (sono già cominciate anche le registrazioni del people show che andrà in onda da gennaio), ha pure dovuto organizzare l’edizione settembrina di Temptation Island.

Alcuni commenti a caldo di protesta: “Ve la prendete comoda”; “Volevate iniziare a Capodanno?”; “Meglio tardi che mai”; “Avete esagerato”, “Finalmente”, etc etc.

A differenza di Amici, le registrazioni di Uomini e Donne sono già cominciate. Più precisamente si è arrivati alla terza, che è stata girata giovedì 12 settembre. Da quanto trapelato c’è stato un ritorno in studio atteso, quello di Mario Cusitore, accolto come una star.

Registrazioni e anticipazioni di Uomini e Donne

Inoltre, spostandosi sul versante tronisti, è emerso che Francesca Sorrentino ha avuto una forte crisi. Cosa è successo? La ragazza ha detto di non sentirsi a proprio agio innanzi alle telecamere, di fare molta fatica a sbloccarsi e ad essere disinvolta. Maria l’ha tranquillizzata, consigliandole di stare calma e invitandola a procedere pian piano con i suoi tempi. C’è chi sussurra che la giovane, già volto di Temptation Island (è stata protagonista nel reality delle tentazioni nel 2023 assieme all’allora fidanzato Manuel Maura), non resisterà alla pressione. E che quindi potrebbe ritirarsi a breve.