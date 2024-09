Amici di Maria, possibili nuovi slittamenti: data e proteste dei fan

Quest’anno non sembra esserci pace per le trasmissioni condotte da Maria De Filippi. Sia Uomini E Donne che Amici hanno difatti dovuto posticipare la loro data d’inizio a causa dei palinsesti televisivi. I programmi avrebbero dovuto riprendere con la nuova stagione già ad inizio settembre, tuttavia così non è stato. Oggi, stando ad una notizia diffusa sui social, la messa in onda della prima puntata di Amici potrebbe essere nuovamente spostata. Scopriamo a quando e per quale motivo.

Con l’inizio di settembre molti dei programmi più amati hanno ripreso a far compagnia ai telespettatori con le loro nuove stagioni. Mancano tuttavia all’appello due delle trasmissioni di maggiore successo di Canale 5, entrambe condotte da Maria De Filippi. Stiamo parlando nello specifico di Uomini e Donne ed il talent show Amici. Quest’ultimo avrebbe dovuto debuttare con la fase pomeridiana domenica 15 settembre, tuttavia la data era slittata di una settimana, precisamente al 22. Oggi una pagina social specializzata sul programma ha fatto sapere che l’inizio potrebbe essere nuovamente posticipato.

A condividere la notizia è stato il profilo Instagram amicii_news. Stando a quanto si può leggere sul social, la prima puntata della nuova edizione dovrebbe andare in onda domenica 29 settembre, ovvero una settimana dopo la data prevista.

L’ulteriore slittamento ha causato le proteste da parte dei fan del programma, i quali hanno commentato in tanti la news.

Inoltre quest’anno le puntate del pomeridiano avranno una durata inferiore rispetto al solito. Queste sono state tagliate di mezz’ora e termineranno quindi alle 16.00 piuttosto che alle 16.30 come per le edizioni passate.

Anche la data d’inizio prevista per Uomini E Donne ha avuto uno slittamento. Il dating show di Maria De Filippi sarebbe difatti dovuto iniziare lunedì 9 settembre. La data è stata poi spostata al 16 settembre e successivamente posticipata ancora una volta al 23 settembre. Per il 16, difatti, è prevista la messa in onda all’orario del reality della soap opera My Home My Destiny.