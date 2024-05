UeD, è finita tra Emanuela e Marco attaccati da Sperti e Cipollari

Altra coppia scoppiata nata nell’universo ‘mariano’ di Uomini e Donne. Trattasi di Emanuela Malavisi e Marco Antonio Alessio, tra i protagonisti dell’ultima stagione del fortunato dating show di Canale Cinque. Il cavaliere e la dama che hanno popolato il Trono Over avevano lasciato assieme la trasmissione, decisi a viversi privatamente. Le cose non sono andate per il verso giusto: la love story infatti sarebbe giunta al capolinea non essendo riuscita a resistere alla recente crisi sentimentale da cui è stata investita. A dare conferma dell’addio è l’esperto di gossip e retroscena tv Lorenzo Pugnaloni.

“Fine per una coppia del Trono Over: Marco Antonio ed Emanuela si sono lasciati. Avevano tentato di superare la crisi avvenuta un mesetto fa, ma nulla”. Così Pugnaloni in una story Instagram nel rendere nota la conclusione della relazione (tra l’altro la conoscenza avvenuta a UeD fu più volte attaccata da Tina Cipollari e Gianni Sperti nel programma). D’altra parte che qualcosa si fosse rotto all’interno del rapporto lo si era compreso qualche settimana fa quando Marco, chiacchierando con alcuni follower durante una diretta social, aveva ammesso in modo candido che con Emanuela stava attraversando un momento di crisi dovuto alle difficoltà scaturite da alcuni litigi di coppia e a quelle relative al portare avanti un amore a distanza

Alle parole dell’ex cavaliere di UeD aveva fatto eco la stessa Malavisi che a sua volta aveva ammesso che la storia sentimentale aveva dei problemi di non poco conto, dovuti anche al lavoro. L’ex dama aveva spiegato che sia lei sia Marco erano entrambi concentrati sui loro progetti, dinamica che li ha assorbiti parecchio levando inevitabilmente tempo alla coltivazione della relazione. Da qui la nascita di discussioni e liti che hanno innescato la crisi. Crisi che, si scopre ora, non sarebbe stata superata.

Uomini e Donne, la frase di Emanuela Malavisi dopo la rottura

I due ex protagonisti di Uomini e donne si erano presi del tempo per cercare di capire se c’era spazio per ricucire e portare avanti la love story oppure no. Alla fine pare che abbiano alzato bandiere bianca. Una sorta di conferma in tal senso è arrivata anche, nelle scorse ore, da Emanuela che su Instagram, tra le storie, ha fatto campeggiare la seguente frase: “Chiediti scusa per tutte le volte che hai pensato di non essere abbastanza” . E ancora: “Scusa Lela… di nuovo“. Dunque the end, amore giunto al capolinea!