UeD, dramma: appena entrata rischia l’espulsione | “Via subito!”

Come sapranno gli appassionati di Uomini e Donne, il programma è slittato il 23 settembre 2024 anche se non ci sono ancora conferme ufficiali da parte di Mediaset. Nell’ultimo periodo il palinsesto ha fatto le “bizze” per via di una ridefinizione a causa di Temptation Island, che ha bisogno di spazio per ingranare. Nelle ultime ore è spuntata un’indiscrezione dalle anticipazioni di Uomini e Donne che ha fatto preoccupare non poco i fan, entusiasti di vedere Martina De Ioannon sul trono. Proprio quest’ultima, ex fidanzata di Raul Dumitras a Temptation Island, avrebbe commesso un grosso errore rischiando il posto sulla sedia rossa.

A riportare la notizia è Novella 2000, che spiega nel dettaglio la violazione di regolamento da parte della tronista. Ma facciamo un passo indietro. Le registrazioni degli ultimi giorni, in particolare quella del 4 settembre, ci hanno svelato gli ultimi dettagli che mancavano per la prossima stagione di Uomini e Donne. C’era infatti un trono vuoto e all’inizio si pensava fosse per Ida Platano, ma poi il colpo di scena: la nuova tronista è Martina De Ioannon, che ha partecipato alla scorsa edizione di Temptation Island 2024.

Ebbene, il suo trono rischia già di saltare dopo che la ragazza ha utilizzato i social violando il regolamento del programma, che vieta a tutti i tronisti di comparire su Instagram e altre piattaforme mentre sono coinvolti nel percorso di Uomini e Donne. La stessa regola vige per Temptation: nessuno dei protagonisti può condividere sui social informazioni e spoiler relativi al reality finchè non è concluso.

UeD, salta il trono di Martina? Il caso delle storie su Instagram

Per questo motivo Martina De Ioannon potrebbe rischiare un provvedimento dopo aver pubblicato una foto in cui accenna di essere a UeD. Novella 2000 fa notare però che in realtà la foto postata appartiene a Jenny, ex concorrente di Temptation Island, che ha voluto in qualche modo celebrare la nuova avventura dell’amica. Su questo punto c’è però confusione, perchè ancora non è chiaro se la foto sia effettivamente comparsa sul profilo di Martina o meno, il che le costerebbe davvero un provvedimento da parte di Maria De Filippi. Infatti, la redazione del famoso dating-show è piuttosto precisa su questo genere di dinamiche, e spesso invita i partecipanti a distaccarsi da tutto ciò che avviene sui social per evitare problematiche.

Insomma, per avere il quadro completo della situazione dovremo per forza aspettare le prossime ore, cruciali per capire se usciranno screenshot di prova che confermano l’accaduto!