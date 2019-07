UeD, la dolce dedica di Aldo Palmeri ad Alessia Cammarota: “Senza lei la vita non avrebbe senso”

Procede a gonfie vele la storia d’amore tra Aldo Palmeri e Alessia Cammarota. La coppia, nata all’interno degli studi di Uomini e Donne, è oggi più solida che mai. I due, dopo un periodo di crisi (in cui le loro strade si sono divise per via di un’altra donna), adesso appaiono felici e uniti, e sono pure genitori di due bellissimi figli. Le cose vanno così bene tra di loro che, ieri sera, Aldo ha voluto usare i suoi spazi sui social per dedicare un dolce e romantico messaggio alla moglie.

“Prima di andare a letto fino sempre l’ultima sigaretta e mi piace pensare a quanto sono felice. Due figli che amo più della mia stessa vita, e una moglie che senza non saprei che senso avrebbe la vita”, ha scritto l’ex tronista di Uomini e Donne sui social. Un terzo figlio per lui e Alessia? No, non è il momento. Per quanto Alessia e Aldo possano stare bene, infatti, proprio ieri hanno confermato di non avere intenzione di allargare la famiglia.

Uomini e Donne, Alessia Cammarota rivela: “Non resterò mai più incinta”

Il gesto sospetto della Cammarota, che ha spinto molti fan a credere che fosse in dolce attesa, è stato poi smentito dall’ex corteggiatrice del Trono Classico. Lei e Aldo non hanno in programma di diventare genitori per la terza volta, e su questo Alessia è stata più che chiara. Quando i fan hanno chiesto ad Alessia Cammarota se fosse incinta, quest’ultima, di tutta risposta, ha replicato: “Se scrivete alla dottoressa vi dirà perché non resterò mai più incinta. Cioè mai più, per il momento mai più. Poi si vedrà”.