UeD, “dirò quanti scheletri ha nell’armadio il fidanzato della tronista”

The Pipol Tv non nutre dubbi sul fatto che le persone interessate al messaggio di Asia Gianese siano Andrea Dal Corso e Teresa Langella

Asia Gianese, influencer nonché papabilissima concorrente del Grande Fratello Vip 7 (il reality decollerà il prossimo settembre), ha accesso un curioso ed incendiario gossip nelle scorse ore. Tra le sue Stories Instagram ha pubblicato un post, assicurando che rivelerà scottanti retroscena su una coppia sbocciata tre anni fa a Uomini e Donne. In particolare la giovane ha scritto che non vede l’ora di narrare quanti scheletri ha nell’armadio il compagno della donna in questione. La Gianese, nel lanciare l’indiscrezione, ha tirato il sasso ma ha ben nascosto la mano, guardandosi bene dal fare nomi e cognomi. Ci ha pensato The Pipol Tv ha a rivelare chi sarebbero i due piccioncini coinvolti.

Asia Gianese pronta a svelare retroscena scomodi su Andrea Dal Corso: il gossip impazza

“Non vedo l’ora di dire a tutti quanti scheletri ha nell’armadio un fidanzato di una tronista di tre anni fa”. Queste le parole di Asia. Secondo The Pipol la Gianese avrebbe intenzione di svelare alcune vicende scomode riguardanti Andrea Dal Corso e Teresa Langella. Il portale non nutre il benché minimo dubbio sul fatto che sarebbe proprio l’esperto di vini la persona a cui ha fatto riferimento l’influencer. Inoltre, il messaggio sarebbe una sorta di conferma che Asia avrebbe firmato il contratto per entrare nella Casa più spiata d’Italia. Vale a dire che le sue rivelazioni le dovrebbe fare proprio all’interno del loft di Cinecittà. Se così fosse ci potrebbe essere una sorta di nuova soap opera sulla falsa riga del triangolo Alex Belli – Soleil Sorge – Delia Duran.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pipol TV (@thepipol_tv)

Al momento, l’unico concorrente ufficialmente confermato dal GF Vip è Giovanni Ciacci. Pochi giorni fa il costumista ha reso noto di essere sieropositivo e ha spiegato che nella Casa più spiata d’Italia proverà a porre il focus sul tema, con l’aiuto del conduttore Alfonso Signorini. A proposito del direttore di Chi Magazine: tre giorni fa ha fatto campeggiare su Instagram un cappello da chef, lasciando chiaramente intendere che uno dei concorrenti della prossima stagione del reality sarà un cuoco assai noto a livello televisivo. Di chi si tratta? Il nome più quotato è quello di Simone Rugiati.