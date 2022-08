GF Vip, arriva un noto cuoco della tv: nome e cognome, ecco chi è

By

Settembre non è più così lontano e il cast del Grande Fratello Vip 7 inizia a prendere forme sempre più definite. Nelle scorse ore Alfonso Signorini ha seminato un altro indizio su uno dei concorrenti che metterà piede nelle prossime settimane nella Casa più spiata d’Italia, accendendo la curiosità dei fan del programma. Tra le sue Stories Instagram ha fatto campeggiare un cappello da cuoco. “In arrivo gustosi pranzetti nella Casa del GF Vip”, la didascalia che il direttore di Chi Magazine ha piazzato a corredo dello scatto. Naturalmente è iniziato subito il toto nomi.

Inizialmente qualcuno, andando a spulciare i contatti Instagram di Signorini, ha ipotizzato che il futuro concorrente potesse essere uno tra Alessandro Borghese, Bruno Barbieri e Joe Bastianich. Tutti è tre sono infatti ‘seguiti’ sui social dal conduttore. Tuttavia nessuno dei cuochi citati entrerà nel loft di Cinecittà. Dunque? Di chi si tratta? Altro nome trapelato è quello di Anna Moroni, storico volto de La Prova del Cuoco di Antonella Clerici, Pure in questo caso falso allarme. La Prova del Cuoco, però, qualcosa c’entra, visto che, molto probabilmente, il cast del GF Vip 7 vedrà tra i suoi protagonisti Simone Rugiati.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Simone Rugiati (@simonerugiati)



Chi segue i programmi dedicati al ‘food‘ in tv troverà familiare il volto di Rugiati. Oltre al già citato show di Antonella Clerici, lo chef è stato al timone di Cuochi e Fiamme e Food Advisor. Inoltre non è persona allergica ai reality: nel 2010 prese parte alla settima edizione de L’isola dei famosi. Il cuoco dovrebbe aggiungersi a Giovanni Ciacci (l’unico concorrente ufficializzato al momento), Antonino Spinalbese, George Ciupilan, Pamela Prati, Chadia Rodriguez, Antonella Fiordelisi e Asia Gianese, ossia coloro che sono dati per certi nel cast.

Tutto fatto e già ufficializzato per il resto del ‘team GF Vip 7’. Le opinioniste saranno Sonia Bruganelli e Orietta Berti mentre il GF Vip Party è stato affidato a Pierpaolo Pretelli e Soleil Sorge, che raccoglieranno il testimone da Gaia Zorzi e Giulia Salemi. Quest’ultima potrebbe, secondo le ultime indiscrezioni, essere arruolata nel ruolo inedito di inviata.