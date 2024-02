UeD, Di Padua: ‘le ultime parole famose’. De Filippi stronca Aurora

Oggi a Uomini e Donne torna a sedersi al centro studio Alessandro Vicinanza, il quale sta conoscendo un’altra dama, Jessica. Il cavaliere continua a parlare di un forte interesse per Roberta Di Padua, eppure ogni settimana conosce una donna diversa. Anche la dama di Cassino fa notare questo e aggiunge che Jessica fa più che bene a continuare questa conoscenza. Infatti, Roberta è certa che questo interesse che lui dice di provare non sia vero. Di Padua oggi si lascia andare a vari attacchi che nei confronti di Alessandro.

Le ultime parole famose, come si usa dire. Le anticipazioni rivelano che nelle prossime puntate che andranno in onda il pubblico vedrà Roberta lasciare il programma di Maria De Filippi proprio con Vicinanza. Cosa avrà mai potuto dimostrarle in qualche giorno per portarla a iniziare una relazione fuori dalla trasmissione dopo il muro messo oggi? “Un uomo se mi dimostra che mi vuole davvero va bene. Non mi accontento più delle briciole, che sia chiaro”, afferma la dama di Cassino furiosa.

Aurora Tropea interviene e attacca Cristina Tenuta e Roberta, ritenendo che in “10 giorni” sia impossibile che entrambe abbiano provato dei sentimenti così forti. A interromperla ci pensa Maria De Filippi a UeD, la quale spiega che “in realtà non sono dieci giorni”. Mentre Cristina ha trascorso le vacanze di Natale e Capodanno con Alessandro, Roberta ha vissuto una lunga conoscenza con lui. La conduttrice riprende di nuovo Aurora quando quest’ultima, facendo il gesto dei soldi, si dice convinta che Cristina si sia avvicinata a Vicinanza solo per un motivo.

“Dire che è attratta dai soldi non è una cosa carina”, fa presente Maria. Roberta replica facendo notare che lei e Cristina “campano” da sole molto bene. Tutti si scagliano contro Aurora. Persino Alessandro ritiene che la Tropea stia esagerando. D’altronde proprio Aurora accusa Cristina di fare l’opinionista intromettendosi nei discorsi altrui.

Oggi fa lei lo stesso e De Filippi si lascia andare a uno sfogo, in quanto non vuole che passi che Cristina, Roberta e Ida cerchino un uomo con i soldi, anche perché tutte e tre lavorano.

“I viaggi te li sei pagati tu Ida? Ecco! Lui manda i fiori, sai che roba! Fa il fioraio. Detto così Aurora mi sembra brutto, perché passa il messaggio che una donna debba stare con un uomo per un fatto economico. Mi risulta che Ida si sia pagata sempre i viaggi fatti con lui da sola. Finiamola! Loro lavorano e guadagnano per vivere. Anche se fosse milionario, può essere che ci esca perché le piace”

Alessandro stesso difende Ida precisando che per i loro viaggi ha sempre pagato la sua parte. Inoltre, Vicinanza sottolinea che la Platano è anche “una donna molto generosa”.