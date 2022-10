UeD Del Taglia, retroscena addio con Eugenio: tradimenti e rapporti

Alla base della rottura tra Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia c’è un tradimento? Questo il dubbio di numerosi fan dell’ormai ex coppia di Uomini e Donne. Il loro non è stato un addio sereno, tanto che stanno spuntando fuori varie indiscrezioni al riguardo. In ogni caso, Francesca vuole a tutti i costi proteggere i loro due figli Brando e Zeno, in quanto sa bene cosa significa assistere alla separazione dei propri genitori. L’ex corteggiatrice del dating show di Maria De Filippi l’ha vissuto sulla sua pelle.

Nonostante ciò, per Francesca Del Taglia sono arrivate nelle scorse ore pesanti attacchi da parte di Eugenio Colombo: l’ha accusata di tradimento. L’imprenditrice, invece, ha fatto intendere che il suo ormai ex compagno le avrebbe portato via oggetti preziosi. Ed ecco che in queste ore, Francesca ha deciso di rispondere alle curiosità dei fan su Instagram. Innanzitutto ha ammesso che sta bene, tra alti e bassi. In tutto questo, è solo “tanto preoccupata per i bambini”.

L’ex corteggiatrice di UeD è andata avanti rivelando di essersi trasferita in un’altra casa, finché Eugenio non si sistemerà nella sua nuova abitazione. Quando vogliono stare entrambi con i bambini stanno nella stessa casa, quella dove hanno vissuto come una famiglia finora. Dopo di che, Del Taglia ha spiegato di non aver messo di amare Eugenio da un giorno all’altra.

“Sono subentrati altri sentimenti. Una crisi molto lunga fatta di alti e bassi. Sicuramente il bene rimarrà per sempre perché è il padre dei miei figli”

Per Francesca Del Taglia è arrivato il momento di rispondere pubblicamente al dubbio principale dei fan: ha tradito Eugenio? L’ex corteggiatrice ha assicurato che da parte sua non c’è stato alcun tradimento. Ma perché Colombo la sta accusando di tradimento? “Perché la rabbia fa fare ca…te”. E sui presunti tradimenti da parte di lui, Francesca ha fatto delle precisazioni.

“In nove anni mi sono arrivate tantissime segnalazioni (ultima a marzo) con tanto di nome e cognome della persona con cui mi avrebbe tradita in Sardegna. La certezza io non ce la posso avere, ma ho sempre avuto fiducia in lui”

I rapporti tra Eugenio e Francesca sono “civili per i figli”. Infatti, a volte cenano tutti insieme. La rottura è arrivata tra loro, dal punto di vista della Del Taglia, poiché “le persone, i sentimenti e i bisogni cambiano”. È sicura che non cercheranno sempre di non far pesare e mancare nulla ai Brando e Zeno. Per ora hanno diviso così i turni per stare con i due figli: “Tre notti io e tre notti Eugenio”.

Di recente, Francesca ha deciso di intraprendere un percorso dallo psicologo, consapevole di avere dei “problemi” da risolvere da diverso tempo. La decisione di mettere la parola fine alla loro storia d’amore è arrivata proprio dall’ex corteggiatrice.