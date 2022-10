Eugenio e Francesca come Totti e Ilary: “Cosa mi ha portato via”

Non è finita nel migliore dei modi la storia d’amore tra Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia, nata circa dieci anni fa a Uomini e Donne. Nonostante due figli insieme, i piccoli Brando e Zeno, l’ex tronista e l’ex corteggiatrice si sono sfidati a colpi di frecciatine e ripicche sui social network. Il deejay ha accusato l’ex compagna di tradimento mentre l’imprenditrice ha lasciato intendere che l’ex compagno abbia portato via alcuni preziosi oggetti dalla sua abitazione. Un copione che ricorda un’altra dolorosa separazione, quella tra Francesco Totti e Ilary Blasi…

Su Instagram Francesca Del Taglia ha condiviso proprio un articolo che parlava dell’ex calciatore e della conduttrice Mediaset. La donna ha evidenziato il passaggio in cui si parla del furto del Pupone, che ha sottratto all’ex moglie borse, scarpe e gioielli di valore. Un “colpo” che, a detta dell’influencer toscana, avrebbe messo a segno anche Eugenio Colombo.

“A quanto pare va di moda riprendere i regali e i gioielli (pure quelli della nascita dei figli)”, ha scritto Francesca Del Taglia su Instagram, lasciando intendere che Eugenio Colombo abbia preso tutto prima di lasciare l’appartamento che condividevano insieme ai loro bambini. Un commento che poi Francesca ha prontamente cancellato ma non è bastato visto che lo screen ha fatto subito il giro del web.

Accusa alla quale Eugenio Colombo non ha risposto in prima persona: in un ask su Instagram il ragazzo ha però assicurato di essere molto sereno, di volersi impegnare principalmente per i figli, e ha ribadito che non è una persona disposta a perdonare in amore.

In un commento di qualche settimana fa Eugenio Colombo aveva attaccato duramente Francesca Del Taglia, definendola una persona che non merita il suo amore. L’ex tronista di Uomini e Donne ha così ricordato l’esistenza del karma, definendosi piuttosto schifato dall’intera situazione.

Dal canto suo Francesca Del Taglia non ha mai confermato il coinvolgimento di una terza persona ma ha ribadito che la sua lunga relazione è giunta al termine dopo un anno di crisi e continui litigi. Neppure un viaggio insieme è riuscito a sistemare la faccenda, diventata sempre più complicata giorno dopo giorno.