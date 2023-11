UeD Del Taglia e Eugenio: voci di un clamoroso ritorno di fiamma

Quello tra Francesca Del Taglia ed Eugenio Colombo è stato un amore sbocciato dopo la conoscenza negli studi di Uomini e Donne, poi durato nove anni. Durante questa lunga love story, la coppia ha avuto anche due figli. La relazione, alla fine, è naufragata e tra i due si è consumata una separazione caratterizzata da alcune frecciatine e dichiarazioni al vetriolo. Ora, però, il rapporto tra i due potrebbe, inaspettatamente, vedere un riavvicinamento.

Francesca Del Taglia-Eugenio Colombo: l’indiscrezione

A riportare l’indiscrezione è Deianira Marzano, che su Instagram ha pubblicato una segnalazione anonima relativa proprio ad Eugenio Colombo: “Da fonti della madre pare che Eugenio stia pensando di ritornare con Francesca per il bene dei figli” è quanto si legge nella segnalazione pubblicata nella storia. Trattasi, ovviamente, di un’indiscrezione da prendere con le pinze. Tra Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia sarà veramente ritorno di fiamma? Non resta che attendere dichiarazioni ufficiali dai diretti interessati per capire se smentiranno o confermeranno questo scenario a dir poco clamoroso.

La rottura di Del Taglia con Eugenio Colombo

Lo scorso febbraio, Francesca Del Taglia aveva parlato dell’ex compagno, rispondendo ad alcune domande dei follower. Se da un lato aveva ammesso di ripensare, ogni tanto, ai bei tempi trascorsi con Eugenio, dall’altra aveva spiegato come i due si sentissero e vedessero solo per quanto riguarda i bambini. Francesca aveva anche affrontato il capitolo delle nozze mancate, affermando come lei fosse favorevole, mentre Eugenio sarebbe stato di diverso avviso. Tra gli altri argomenti trattati, anche la questione mantenimento e l’eventualità di avere altri figli.

Come accennato in precedenza, la rottura tra Francesca Del Taglia ed Eugenio Colombo non era stata delle più tranquille. Arrivata ad ottobre 2022, i mesi successivi erano stati caratterizzati da dichiarazioni e stoccate reciproche. L’ex corteggiatrice aveva poi intrapreso una relazione con Federico Fiorentino, che le era rimasto accanto, come aveva spiegato lei stessa, durante il momento difficile. La nuova storia di Francesca era diventata importante nel giro di poco tempo, con l’ex corteggiatrice che aveva ben presto conosciuto madre, fratello e cognata di Federico.

Ora, vista la recente indiscrezione, rimane da capire se e come evolverà il rapporto tra Eugenio e Francesca: chissà se, dopo nove lunghi anni passati insieme, la loro love story potrà riprendere quota o se sarà destinata a rimanere un ricordo.