UeD: De Filippi inchioda Barbara, Marco fa cadere la maschera

La puntata di Uomini e Donne del 27 novembre 2024 è caratterizzata da tensioni, con protagonisti prima Mario Cusitore e poi Barbara De Santi. L’appuntamento inizia di nuovo da Gemma Galgani, tornata al centro delle dinamiche del programma di Maria De Filippi. La conduttrice manda in onda la clip richiesta da Tina Cipollari, che ritrae la dama torinese in varie conoscenze avviate in questi anni nella trasmissione. Il pubblico torna così a rivivere alcuni iconici momenti che hanno visto protagonista Gemma, con tanta emozione, visti i colpi di scena indimenticabili. Tra i volti spuntati nella clip vi sono Marco Firpo e Nicola Vivarelli. Dopo di che, si va avanti con la nuova esterna della Galgani e Fabio, i quali si sono scambiati vari baci, a detta di Tina cinematografici. Maria nota che Gemma è strana e tenta di indagare.

“Stanno entrando in intimità, rassegnati Tina”, conclude la De FIlippi. Il blocco finisce con il ballo di Gemma e Fabio. Si va avanti con Mario Cusitore, il quale sta conoscendo sia Valentina che Prasanna. Quest’ultima si lamenta e dice di volerci pensare, nel vedere il cavaliere uscire con entrambe. Cusitore fa una sfuriata quando Gianni Sperti attacca Prasanna perché ha deciso di iniziare questa conoscenza. “Io faccio quello che qualunque uomo”, tuona Mario. Secondo Gianni, visti i trascorsi di Cusitore, Prasanna non dovrebbe lamentarsi. La dama dice di volerci pensare, mentre Tina e Gianni hanno dei sospetti: tra loro c’è stato davvero solo un bacio?

Prasanna a UeD non risponde e si volta verso Mario, dettaglio che per i due opinionisti conferma che ci potrebbe essere stato altro tra loro. Maria De Filippi, però, preferisce chiudere la questione qui. Intanto, le anticipazioni di UeD segnalano che Cusitore lascia il programma nelle prossime puntate per Le tensioni aumentano con Barbara De Santi, in quanto il cavaliere che sta conoscendo, Marco, non è felice di cosa sta accadendo tra loro. L’uomo racconta che spesso la dama si è lamentata durante la loro uscita.

Marco spiega di aver cercato di conoscere meglio Barbara, senza ottenere i risultati sperati. “Forse bisognerebbe conoscersi, che parlare di ciò che non va in un hotel”, tuona Maria De Filippi, la quale questa volta si schiera contro la De Santi. Quest’ultima, però, accusa Marco di essere “un macigno”. Gianni sembra anche dare ragione a Marco, mentre Barbara tenta di far passare il messaggio che stia raccontando bugie.

Si va avanti con Andrea, il quale è stato accusato da una giovane dama di averla trattata male. Quest’ultima racconta una serie di situazioni che l’hanno lasciata senza parole. Il racconto proseguirà con la puntata che andrà in onda domani.