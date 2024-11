UeD, De Filippi e la madre di Martina: spunta un’indiscrezione

Nelle scorse puntate di Uomini e Donne, Maria De Filippi ha ammesso di conoscere la madre di Martina De Ioannon. La sua frase ha catturato l’attenzione di vari telespettatori, che si sono posti delle domande al riguardo. In particolare, qualcuno si chiede se effettivamente le due si conoscano. Martina è attualmente una tronista del dating show di Canale 5. È approdata sul Trono dopo aver partecipato con il suo ex fidanzato Raul Dumitras a Temptation Island. Ora spunta un’indiscrezione, da prendere con le pinze, che riguarda proprio la frase detta da ‘Queen Mary’.

Martina sta generando un certo interesse tra i telespettatori con il suo percorso. Molti telespettatori stanno tornando ad appassionarsi al Trono Classico. In particolare, le dinamiche con protagonisti la De Ioannon e Ciro catturano l’attenzione del pubblico che sta seguendo le puntate, tanto che è già diviso in due. Infatti, c’è chi tifa per Gianmarco e chi per Ciro. Indubbiamente, quest’ultimo è riuscito a ritagliarsi uno spazio più importante, al punto che anche Maria De Filippi ha ammesso di avere un debole per lui. Nelle passate puntate, dopo aver dedicato molto tempo a Ciro, l’attenzione si è spostata su Gianmarco.

Il corteggiatore ha dichiarato che avrebbe baciato volentieri Martina in esterna. La conduttrice, curiosa, ha chiesto al giovane se pensa che la tronista avrebbe ricambiato. Quando Gianmarco ha dichiarato di non avere una risposta a questa domanda, De Filippi a UeD ha affermato: “Martina, a te non lo chiedo perché conosco tua madre”. Tale frase ha incuriosito molto i telespettatori. Uno di questi ha chiesto il parere di Alessandro Rosica su Instagram.

L’esperto di gossip ha lanciato il suo retroscena: “Lo staff va a pranzo dalla mamma da 10 anni. Spero che paghino, ma dubito”. Queste le parole che andrebbero a confermare che effettivamente Maria conosce la mamma di Martina. Sembra, secondo tale segnalazione, che chi lavora dietro le quinte del programma di Canale 5 si recherebbe spesso a mangiare nel ristorante di famiglia della De Ioannon, nel quale ha già portato Ciro.

Ecco spiegato, dunque, come farebbe Maria a conoscere la mamma della tronista. Chiaramente questa è un’indiscrezione che va presa con le pinze, in quanto non c’è una conferma ufficiale su come De Filippi ha conosciuto la madre di Martina.