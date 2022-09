UeD, Davide Donadei massacrato dall’ex fiamma di Amici: veleni

Non è certo il migliore dei periodi per Davide Donadei di Uomini e Donne, che nella puntata trasmessa quest’oggi da Canale 5 è stato sbugiardato da Maria De Filippi. Ma non finisce qui. Già, perché mentre la puntava andava in onda, il buon Davide si è anche ritrovato una Instagram Stories al vetriolo a lui dedicata caricata da un’ex concorrente di Amici. Ma che cosa sta succedendo?

Andando per gradi: questo pomeriggio il pubblico ha assistito su Canale 5 ad una ramanzina bella e propria di Maria De Filippi dedicata a Donadei. La conduttrice ha introdotto la puntata spiegando che la Dama del Trono Over aveva subito raccontato alla redazione la verità dei fatti. Una verità ben diversa da quella che il ragazzo aveva presentato sui social.

La prima informazione che Maria De Filippi ha sciorinato è il fatto che fra Davide e Roberta Di Padua non c’è ad oggi nessuna relazione in corso. Subito dopo la conduttrice ha raccontato che la Di Padua ha rivelato in modo puntuale tutto ciò che è accaduto alla luce dell’incontro con Donadei. La De Filippi, a questo punto, ha fatto notare che “La stessa domanda che è stata fatta a Davide non ha ricevuto la stessa risposta sui social”.

Nella conversazione è entrata quindi Chiara Rabbi, supportata dal popolo del web, che racconta di aver spesso litigato con Davide per i messaggi sospetti scambiati con Roberta. Alla fine, quello che è successo è venuto a galla: l’ex tronista ha infatti ammesso che fra lui e la Di Padua era scattato un bacio dopo “quella cena”. Roberta, dal canto suo, ha tenuto a sottolineare che quando Davide sedeva sul trono c’era sempre stato un interesse reciproco. Tuttavia, la Di Padua ha anche specificato che i messaggi “incriminati” che si erano scambiati erano assolutamente innocui.

Questo siparietto dell’assurdo, fra corna reali e presunte, veniva seguito in diretta anche da un’altra donna di cui si è molto parlato di recente, ovvero Arianna Gianfelici.

L’ex Amici Arianna Gianfelici sbugiarda Davide Donadei

Questo pomeriggio, la ballerina concorrente di Amici 20 ha condiviso una Stories al vetriolo dedicata a Donadei. Via social, filmando lo schermo della tv, la Gianfelici ha commentato: “Con me, con Roberta e chissà con quante altre. Poi ero io che creava hype”. Non contenta, la danzatrice ha voluto mandare un messaggio anche alla Di Padua: “Tranquilla. Tanto con me i problemi di età non se li è fatti, Robè. Vai Davidino, continua a fare queste figure di m…”.

Con queste parole, Arianna Gianfelici sembra dunque confermare quello che si diceva da tempo. Lei e Davide Donadei, infatti, erano apparsi insieme in un video TikTok: tanto era bastato ai loro follower per convincersi della loro frequentazione. Supposizioni che, alla luce dei fatti, si sono quindi rivelate più che fondate.