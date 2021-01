UeD Davide, Beatrice e Chiara prima della scelta: ultimo ‘confronto’

Le due giovani corteggiatrici si svelano e ammettono entrambe di avere non pochi timori per il momento in cui il tronista pugliese sceglierà

Beatrice Buonocore e Chiara Rabbi stanno attendendo con ansia il giorno della scelta di Davide Donadei a Uomini e Donne. Le due corteggiatrici sembrano non riuscire più a sostenere la pressione, in quanto sono ormai trascorsi diverti mesi dall’inizio delle loro rispettive conoscenze con il tronista pugliese. Pare, però, che ormai quest’ultimo sia davvero vicino alla scelta. Dunque, poco prima di questo evento, sia Chiara che Beatrice si svelano in una nuova intervista sul UeD Magazine. Sembra una sorta di confronto a distanza tra le due, che fanno un bilancio della situazione. La prima ammette di non essere mai stata positiva sulla scelta, in quanto si sente in ansia ed è abbastanza spaventata da ciò che potrebbe accadere. Confessa di non aver mai affrontato questa esperienza con serenità, in quanto ha sempre visto Davide sempre più interessato a Beatrice. Ora che manca poco, la Rabbi teme di restare delusa.

A oggi sente comunque di dover ringraziare Davide per averle permesso di credere in se stessa e di sentirsi bella. Non è mai riuscita ad arrabbiarsi davvero con Davide, durante questo percorso. Il motivo? In Donadei ha sempre visto sincerità e con lui non si è mai sentita presa in giro. Si sente “tanto cresciuta” e felice di aver condiviso questa esperienza con Beatrice. Più volte è stato fatto notare che tra le due non è mai nata l’accesa rivalità che solitamente si percepisce tra le corteggiatrici:

“Non reggendo le pressioni, se avessi trovato una persona più aggressiva accanto a me, forse non sarei riuscita a gestire il contesto”.

Tra loro c’è sempre stato un rapporto di grande rispetto e la Rabbi afferma che non ringrazierà mai abbastanza Beatrice per la “correttezza, intelligenza e maturità”. Ora, però, vedere che il tronista ha tanti dubbi fa stare male Chiara, che credeva di essere fatta conoscere completamente. Ma non ha mai pensato di essere la scelta! Ammette che le ha dimostrato tanto, ma che ogni volta che c’è la Buonocore vicino a loro, lui appare “proiettato solo su di lei”. Ovviamente, non smette di sperare il contrario. E se appunto Beatrice fosse la scelta di Davide?

“Penserei che tanti gesti e parole di Davide, baci, abbracci e alcune accortezze avrebbe potuto evitarli. Non penso riuscirei ad arrabbiarmi del tutto, perché l’ho sempre sentito vero, ma sarebbe impossibile viverla bene”.

Chiara tenta di non fantasticare troppo sul giorno della scelta, a differenza di Beatrice. Infatti, quest’ultima annuncia di aver già scelto l’abito:

“Mi faccio mille film su quel giorno da circa un mese. […] Ho già pensato a cosa mettermi e lo porto in valigia con me come portafortuna già da diverse puntate. Ho pensato anche ai capelli e al trucco”.

E se non dovesse essere lei la scelta? Beatrice si convincerebbe di non averci mai capito nulla e che le sensazioni che ha provato in cinque mesi erano frutto della sua immaginazione. In tanti le avrebbero fatto notare che è “troppo dentro” e ora si rende conto che forse questo è vero. Non sa ancora come potrebbe reagire in studio se non fosse la scelta. Anche la Buonocore fa notare che tra lei e Chiara non è nato un rapporto di rivalità, anzi. Esprime belle parole nei confronti della sua collega, convinta che sia una persona “semplice, genuina e solare”.

Neanche lei crede di essere la scelta, in quanto ha imparato a non avere aspettative, visto che è sempre rimasta delusa. Ovviamente ha la paura di stare male e spera che Davide la scelga! Ora non resta che attendere per scoprire chi sceglierà il tronista pugliese, che dovrebbe essere protagonista della puntata di oggi.