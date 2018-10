UeD, David del Trono Over: “La verità su Valentina, ora vorrei un figlio”

Uomini e Donne, David Scarantino del Trono Over: cos’è successo con Valentina e il suo grande sogno

David Scarantino, nuovo cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne, si racconta alla rivista UeD Magazine. Il nuovo volto del programma non ha potuto ovviamente parlare della fine della sua frequentazione con Valentina Autiero. Più la dama ha versato lacrime in studio per questa conoscenza, ormai definitivamente conclusa. Eh sì, perché il cavaliere ammette che per lui questa frequentazione è ormai finita. Il motivo? David avrebbe notato in Valentina dei momenti di instabilità: ci sono giornate che passa da momenti di felicità ad attimi di negatività in un attimo. Questo lato caratteriale dell’Autiero non piace all’imprenditore, a cui sembra di tornare indietro in una relazione passata. David ha preferito chiudere da ora questa conoscenza, al fine di non arrivare a un punto di non ritorno. Infatti, il cavaliere sottolinea che tra loro c’è molta affinità e, dunque, più avanti sarebbe stato ancora più difficile allontanarsi. David sembra sapere già che Valentina non è la persona adatta a lui e viceversa.

Il carattere della dama sembra aver spevantato il cavaliere, il quale più volte l’ha definita anche troppo aggressiva. Proprio questo lato caratteriale di Valentina ha portato David a prenderne le distanze. L’uomo, però, non nega che tra loro si era creato un legame mentale intenso. C’era affinità, ma lei era troppo impulsiva rivela l’imprenditore, che ha dedicato gran parte della sua vita al lavoro. In passato ha avuto delle relazioni con donne simili a Valentina, che l’hanno “distrutto psicologicamente”. Questi lati caratteriali, secondo David, non possono cambiare. Ed ecco che Scarantino rivela di voler formare una famiglia, questo sembra essere un grande sogno per lui e pare sia arrivato il momento di renderlo reale.

Uomini e Donne: David del Trono Over sogna di avere presto un figlio

A 41 anni David vuole mettere su famiglia, non vuole più perdere tempo. “Credo sia arrivato il momento per crearmi una famiglia e, perché no, magari realizzare il desiderio di avere un figlio”. Fino ad ora, l’imprenditore non ha trovato la donna giusta per rendere realtà il suo grande sogno, ma forse nel programma di Maria De Filippi riuscirà finalmente a trovare la donna giusta.