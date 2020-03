UeD, Daniele e Giulia ancora in crisi? Le ultime mosse social preoccupano

Giulia Quattrociocche e Daniele Schiavon stanno ancora insieme? Gli ultimi movimenti sospetti della coppia sul web

Avevamo già parlato della presunta crisi tra i due ex protagonisti di Uomini e Donne solo qualche settimana fa. I fan della coppia hanno iniziato a sospettare quando l’ex corteggiatore ha partecipato ad una festa in maschera senza la sua fidanzata. Poi quello strano post di Giulia su Instagram: “Che ognuno va dove vuole stare e perde ciò che vuole perdere”, messaggio che i followers hanno interpretato come un chiaro avvertimento per Schiavon. Cosa bolle in pentola? La conferma non è ancora arrivata da nessuno dei due diretti interessati ma, nelle ultime ore, entrambi hanno mandato nuovi segnali tramite i loro social network. Crisi confermata? Sul web si mormora che possa essere nato tutto da alcuni atteggiamenti di Daniele in alcuni locali romani che avrebbero mandato su tutte le furie l’ex tronista. Ma vediamo nel dettaglio gli ultimi sviluppi.

Giulia cancella totalmente i post su Instagram, Daniele: “Esserci nel momento del bisogno”

Solo qualche settimana fa, gli ex protagonisti del dating show hanno iniziato ad allarmare i telespettatori circa una loro presunta crisi. Dopo il messaggio ambiguo dell’ex tronista, i fan hanno voluto vederci chiaro e si sono riversati nel profilo di Schiavon per carpire qualche indizio in più. In tale occasione, nelle storie del romano c’erano alcuni video in cui appariva ad una festa senza Giulia. Ma, nelle ultime ore, ulteriori segnali potrebbero confermare il momento negativo. Daniele ha pubblicato in una storia di Instagram il seguente messaggio: “Ricorda: esserci quando è il momento, non quando si ha un momento. Questo fa la differenza!”. Ad alimentare il gossip è stata la strana mossa della Quattrociocche, la quale ha eliminato i post dal suo profilo Instagram.

Un mese fa, la coppia annunciava la convivenza

“Finalmente abbiamo trovato una sistemazione solo nostra“, dichiarava Giulia al Magazine ufficiale del programma. “Dopo aver individuato la zona giusta, la fortuna ha voluto che un mio amico avesse proprio lì un appartamento da cui stavano andando via gli inquilini e lo abbiamo preso al volo”.