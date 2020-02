UeD, Daniele Dal Moro a cuore aperto: “La presenza di Carlo? Ininfluente”

UeD, Daniele Dal Moro si svela in una nuova interista: il tronista pronto a mettersi gioco

Daniele Dal Moro si svela sul suo percorso a Uomini e Donne, in una nuova intervista sul Magazine del programma. Il nuovo tronista ha scelto di intraprendere questa esperienza televisiva poiché è un ragazzo che cerca costantemente stimoli, esperienze ed emozioni nuove. Questo percorso rappresenta per lui l’opportunità perfetta per trovare tutto ciò. Non è facile per lui mettersi in gioco in un contesto del genere, in quanto è una persona molto riservata. Durante questa esperienza, però, dovrà esporsi per farsi conoscere dalle sue corteggiatrici. Pertanto, dovrà parlare di sé e di ciò che provo. Cercherà, dunque, di fare del suo meglio. Quello che sa con certezza è che sarà sincero e si esporrà sempre per rivelare ciò che sente, con rispetto ed educazione. Probabilmente a causa delle sue esperienze passate, Daniele in amore è una persona diffidente, non è il tipo che si butta a capofitto. Il tronista, inoltre, confessa di non avere paura da sconfiggere sul Trono, ma siede su quella poltrona rossa con la piena consapevolezza di chi è.

Non ha un prototipo preciso, ma è comunque sicuro di ciò che vuole: “Vorrei avere vicino una persona che si dimostri un valore aggiunto, che sappia darmi qualcosa e mi regali risate e felicità.” Daniele a Uomini e Donne sta condividendo la sua esperienza con Sara Shaimi e Carlo Pietropoli. Con quest’ultimo, Dal Moro è già stato protagonista di qualche piccolo scontro. La sua presenza, però, non lo influenza in nessun modo: “No, affatto. Ho le idee chiare: conosco il mio punto di vista, il mio modo di percepire le cose e per questo non mi sono mai lasciato facilmente condizionare da nessuno. Sarà così anche in questa situazione”. Il tronista poi continua: “Voglio portare avanti questa esperienza nel migliore dei modi e auguro a Carlo di fare lo stesso. La sua presenza per me è ininfluente.”

Daniele Dal Moro a Uomini e Donne: “Non mi rispecchio né in Carlo né in Giulio”

Daniele non sa se, tra i tronisti che si sono seduti prima di lui sul Trono, ci sia qualcuno in cui potrebbe rispecchiarsi. Ma, per quel poco che ha seguito il programma, non si vede vicino né a Carlo né a Giulio Raselli. Dal Moro confessa, infine, di essere una persona molto particolare, con tante sfaccettature. “So già che non sarà facile capirmi, soprattutto all’inizio”, ammette Daniele in questa sua nuova intervista.