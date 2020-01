UeD, Daniele Dal Moro dopo essere salito sul Trono: le prime rivelazioni

UeD, Daniele Dal Moro si svela dopo essere diventato tronista

Daniele Dal Moro, dal Grande Fratello, approda a Uomini e Donne. Nel ruolo di tronista, l’ex gieffino inizia un nuovo e importante percorso, alla ricerca dell’anima gemella. In pochi si sarebbero aspettati di vederlo salire davvero sul Trono. Eppure la redazione del programma ha scelto di dare questa opportunità al ragazzo, rendendo felici migliaia di telespettatori. E mentre molti avrebbero voluto vederlo insieme a Martina Nasoni, lui rivela come vivrà questo percorso all’interno del programma di Maria De Filippi. In una nuova intervista su Uomini e Donne Magazine, rivela di essere un ragazzo egocentrico e carismatico. Gli piace affrontare la vita di petto, ma ammette di essere anche una persona curiosa e alla ricerca di nuovi stimoli. Il nuovo tronista è pronto, così, a vivere al massimo questa esperienza, magari tornando a casa con la donna della sua vita. Sicuramente il suo percorso non sarà facile. Infatti, è facile pensare che le corteggiatrice decidano di scendere le scale del noto studio per ottenere visibilità, visto che Daniele è un volto non conosciuto sul piccolo schermo.

Ma qual è il tipo di persona che potrebbe fargli battere il cuore? “Cerco una donna sensibile, buona, dolce, e poi voglio stabilità”, dichiara Daniele durante la sua intervista sul settimanale. Non solo, Dal Moro poi specifica: “Non mi basta una ragazza bella, cerco molto di più”. Dunque, non basterà mostrare un bell’aspetto, ma il tronista ha bisogno di vedere molto altro. Riuscirà a trovare ciò che cerca? Dalle anticipazioni del Trono Classico, sappiamo che Daniele sta attualmente conoscendo Caterina e Giulia. Con quest’ultima è riuscito anche ad aprirsi, raccontandole una parte del suo difficile passato. Dunque, Dal Moro si sta intanto facendo strada all’interno del programma.

Daniele Dal Moro a Uomini e Donne: il tronista deve stare molto attento

Non è di certo un percorso facile quello che Daniele porterà avanti. Difficile dimenticare che è un volto già conosciuto, visto che ha preso parte alla passata edizione del Grande Fratello di Barbara d’Urso. La sua vicinanza con Martina Nasoni ha acceso anche diversi gossip, che continuano tutt’ora a esserci. Ora si augura di trovare la donna adatta a lui proprio grazie a Maria.