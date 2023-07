UeD Dal Moro: “Mi hanno chiamato”. Piovono critiche: “Bugiardo”

Non sono sicuramente giornate facili per Daniele Dal Moro. L’ex vippone ha da poco terminato la sua turbolenta relazione con Oriana Marzoli, con una rottura tutt’altro che pacifica e serena. Dopo una feroce lite in Sardegna, i due hanno provato a darsi un’ulteriore possibilità, ma qualcosa è andato storto. E, tra botta e risposta social, la storia tra gli Oriele è ufficialmente naufragata. Non solo, proprio in questi giorni, Daniele si è anche scontrato con alcuni dei suoi più grandi amici all’interno della Casa del Grande Fratello Vip, come Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia, ponendo fine anche all’amicizia con loro.

L’imprenditore veneto ha raccontato i difficili momenti che sta vivendo ai suoi fan, parlando a cuore aperto sul suo canale Twitch. Ormai, il 33enne sembra essere un vero e proprio veterano della piattaforma ed è solito raccontare i suoi stati d’animo e le sue vicende personali in queste live. A tal proposito, venerdì 14 luglio, Daniele ha fatto una nuova diretta, in cui, oltre a sfogarsi, ha fatto anche un’inaspettata rivelazione. A quanto pare, a Dal Moro sarebbe stato proposto di diventare tronista nella versione spagnola di Uomini e Donne.

Daniele Dal Moro nuovo tronista? La proposta dalla Spagna

Com’è noto, Oriana Marzoli è un personaggio molto noto in Spagna, avendo partecipato a diversi reality, tra cui proprio Uomini e Donne. Ebbene, grazie anche alla risonanza ottenuta dopo il coinvolgimento con la Marzoli, sembrerebbe che la televisione spagnola sia interessata a Dal Moro. Tuttavia, diversi utenti hanno fatto notare che, in realtà, in Spagna il dating show non va più in onda da diversi anni, per cui è impossibile che tale ruolo sia stato offerto a Daniele. Da lì, sono piovute diverse critiche nei confronti dell’ex gieffino, accusato di essere un bugiardo.

Ma, i fan del veronese hanno subito chiarito e spiegato cosa fosse successo esattamente nella diretta. In realtà, Dal Moro stava scherzando e pare si stesse riferendo ad una proposta ricevuta quattro anni fa, dopo la sua prima partecipazione al Grande Fratello 16. Nel corso della live, Daniele ha semplicemente raccontato di essere stato contattato da degli spagnoli, ma, non avendo risposto, ha ironizzato sul fatto che potesse essere una nuova proposta per il trono, proprio come successo in passato. Ad ogni modo, non è da escludere che l’imprenditore possa essere chiamato per partecipare al Gran Hermano Vip (la versione spagnola del GF Vip), che dovrebbe avere inizio nel prossimo autunno. Chissà…