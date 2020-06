Gemma Galgani e Nicola Vivarelli continuano a essere travolti dalle critiche. Ad aggiungersi al coro di detrattori della coppia protagonista di Uomini e Donne, anche l’ex dama Cristina Incorvaia, che ha rilasciato alcune pungenti dichiarazioni nel corso di una recente intervista concessa al settimanale Mio. L’ex di David Scarantino sembra avere le idee molto chiare sia sulla sua ex collega di parterre sia sul giovane ufficiale della marina. Ricordiamo che il ragazzo ha iniziato a corteggiare la Galgani durante la formula virtuale di UeD. In quella fase, si era presentato a lei con il soprannome enigmatico di Sirius. Nonostante il periodo di vacanza che si sta concedendo, Cristina è tornata a porre attenzioni sulle dinamiche del Trono Over, lanciando delle frecciatine tutt’altro che velate all’ex di Giorgio Manetti.

Cristina Incorvaia al vetriolo su Gemma Galgani e Nicola Vivarelli

L’ex dama ha dichiarato a Mio che la torinese è una donna sensibile e sentimentale, ma anche a tratti ragazzina. Poi la Incorvaia ha aggiunto che la Galgani vive gli amori in modo adolescenziale. Una cosa che suscita nell’ex dama una certa tenerezza. Nel corso dell’intervista Cristina ha detto la sua anche su Nicola Vivarelli, sostenendo che non sarebbe poi così sincero. Per la Incorvaia, Sirius si starebbe prendendo gioco della torinese. Cristina è convinta che se al posto del 26enne ci fosse un uomo più maturo, la differenza d’età con Gemma si sentirebbe di meno. La Incorvaia ha poi rivelato al magazine di essere disposta ad affrontare un ritorno nel celebre dating show targato Mediaset. Dopo la relazione con David Scarantino, la dama ha acquisito una maggiore consapevolezza di sé; quindi ora è pronta per rimettersi nuovamente in gioco.

Ipotesi ritorno a UeD e messaggio ai concorrenti di Temptation Island

L’ex protagonista del parterre femminile del Trono Over ha partecipato insieme a Scarantino ad una passata edizione di Temptation Island. Il reality è pronto a decollare tra pochi giorni con una nuova edizione. Più precisamente tornerà in onda giovedì 2 luglio 2020. “Consiglio a tutti di essere se stessi, godendo delle emozioni e rapportandosi agli altri, perché è normale che rapportandosi 24 ore al giorno è normale che nascono degli affetti“, il consiglio di Cristina ricolto ai membri del cast del programma di Canale 5.