UeD, coppia storica finalmente può sposarsi: svelati tutti i dettagli

È arrivato per Biagio Buonomo e Caterina Corradino di Uomini e Donne di sposarsi! Ebbene sì, la coppia del Trono Over aveva già rivelato che presto sarebbe convolata a nozze, ma ora annuncia tutti i dettagli del matrimonio. Un evento importante per i due ex protagonisti del programma di Maria De Filippi, che nel 2019 hanno trovato l’amore nello studio di Canale 5. Sin da subito, avevano fatto presente la loro volontà di diventare marito e moglie. Per poter arrivare a celebrare l’evento, hanno dovuto attendere di ricevere le carte di divorzio dai loro precedenti coniugi.

Non è stato solo questo l’ostacolo che ha temporaneamente bloccato il sogno di Biagio e Caterina del Trono Over. Avrebbero dovuto celebrare il loro matrimonio nel 2020, ma la pandemia del Covid ha fermato i programmi che avevano. Ed ecco che ora finalmente la coppia potrà coronare il suo sogno, precisamente lunedì 15 settembre 2022! A lanciare l’annuncio sono loro due, attraverso il seguitissimo account di Instagram del programma. Attualmente è attiva la rubrica Diario di viaggio, dove i protagonisti del dating show di Canale 5 raccontano la loro estate.

Biagio e Caterina di UeD non potevano non anticipare cosa accadrà tra poco più di un mese. “Sorpresina per voi finalmente ci sposiamo”, annuncia l’ex cavaliere del parterre del Trono Over, che fa spazio alla sua dolce metà di fronte all’occhio della telecamera. “Ebbene sì quando l’amore arriva seguitelo come abbiamo fatto noi”, dichiara invece l’ex dama calabrese.

Il matrimonio di Caterina e Biagio è programmato per il 15 settembre di quest’anno, alle ore 17.30, a Ortona (in provincia di Chieti). La location scelta dalla coppia è Villa Tamerici Dimore sul mare. Subito i fan hanno commentato l’annuncio dicendosi felicissimi di vederli finalmente diventare marito e moglie. Tra i commenti figurano quelli di Pamela Barretta e Ida Platano.

In particolare, la prima commenta la lieta notizia anche sul suo profilo Instagram. Pamela, da tempo assente dal parterre delle dame, ammette di essere davvero felice per i suoi amici. In realtà, lei era già a conoscenza della data, ma ha preferito chiaramente restare in silenzio fino all’annuncio ufficiale. L’ex dama crede che “tutti gli uomini dovrebbero essere come Biagio”.

“Dico sempre che sono stati fortunati entrambi, lui a trovare lei e lei a trovare lui”, continua Barretta. Con loro ha instaurato una solida amicizia e sembra che durante il matrimonio avrà un ruolo di rilevanza. “C’è anche un’altra cosa, non so se ve la posso dire, chiederò a Caterina”, afferma Pamela emozionata per i suoi due amici.

“Biagio è una persona serissima, io li conosco da tantissimi anni. Ora vado alla caccia del mio vestito del matrimonio. Sicuramente piangerò tanto, tantissimo”, conclude l’ex dama. Intanto, pare che a officiare il matrimonio di Biagio e Caterina sarà Gemma Galgani! Dunque, ora non resta che attendere il 15 settembre!