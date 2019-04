UeD, Claudio chiude ufficialmente con Ginevra: l’ultimo gesto parla chiaro

Uomini e Donne, Claudio D’Angelo chiude ufficialmente con Ginevra: l’ultima decisione parla chiaro

I fan di Claudio D’Angelo e Ginevra Pisani che speravano in un ritorno di fiamma tra i due, oggi, a fronte di tutto quello che è successo, dovranno ricredersi. Gli ex protagonisti di Uomini e Donne, in più occasioni, hanno chiaramente fatto intendere di non aver intenzione di tornare insieme. La loro decisione, però, è arrivata in maniera sofferta, tanto che lo stesso Claudio, intervistato subito dopo la rottura, a Radio Radio aveva confessato di essere ancora molto innamorato di Ginevra. Con lei, inoltre, D’Angelo si è rivisto anche di recente. L’incontro, però, non ha cambiato le carte in tavola. “Una parte del mio cuore sarà sempre tuo”, aveva scritto l’ex corteggiatrice l’indomani. Claudio, invece, si era chiuso in un assordante silenzio, evitando di commentare la cosa o di aggiungere altro su un periodo che, evidentemente, lo sta mettendo a dura prova.

Stasera, però, Claudio D’Angelo è tornato attivo sui social, e l’ultimo messaggio scritto sembra dire tanto sulla sua attuale situazione sentimentale. L’ex tronista ha lasciato l’appartamento dove viveva con Ginevra e, su Instagram stories, ha commentato la cosa in questo modo: “Oggi lascio questa casa. È un momento di transizione per me ma, come in tutte le cose, dopo un periodo di assestamento, tutto andrà meglio. Se vuoi cambiare la tua vita, cambia quello che hai intorno. Datemi un in bocca al lupo ragazzi”. Claudio, come si evince dalle sue parole, è pronto oggi a ricominciare e, come è ormai chiaro, a percorre la sua stessa strada questa volta non ci sarà Ginevra.

Uomini e Donne: Claudio D’Angelo volta pagina dopo Ginevra Pisani

Claudio D’Angelo per riconquistare Ginevra Pisani le ha veramente provate. L’ex tronista ha anche scritto una lettera a cuore aperto alla sua ex dove, sulle pagine di Di Più, aveva ammesso: “Ti amo ancora”. Adesso, come vi abbiamo raccontato, Claudio è tuttavia deciso a voltare pagina, ed è pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua vita.