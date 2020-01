UeD, Clarissa e Federico: svelato il nome della figlia

Clarissa e Federico genitori, svelato il nome della prima figlia: momento speciale per la coppia di Uomini e Donne

Svelato il nome della figlia di Clarissa e Federico: la coppia di Uomini e Donne potrà finalmente chiamare la bimba con il suo nome sui social network! Il nome della bimba a dire il vero è stato scelto sin da subito dai due futuri genitori, ma solo oggi è stato rivelato. Non hanno concesso nessuna esclusiva a riviste o programmi televisivi, se fino a oggi Clarissa Marchese e Federico Gregucci non hanno svelato il nome scelto per la prima figlia è per fare una sorpresa ad amici e parenti. L’ex tronista infatti ha organizzato una festa in Sicilia con tutta la famiglia, ovvero il baby shower, che dall’America sta spopolando anche in Italia. Ed è proprio durante la festa che hanno deciso di far sapere a tutti il nome della prima figlia.

Uomini e Donne, Clarissa e Federico presto genitori: ecco come si chiamerà la figlia

Annunciandolo subito su Instagram avrebbero rovinato la sorpresa ai parenti, per cui i fan hanno accettato di aspettare. Oggi finalmente conosciamo il nome: la figlia di Clarissa e Federico si chiamerà Arya! Un nome poco comune ma particolare e bello, come aveva annunciato la stessa ex tronista di Uomini e Donne. Come hanno rivelato il nome? Dietro al tavolo della torta c’era un’immagine avvolta su se stessa, che poi Clarissa e Federico hanno aperto. Sull’immagine si legge: “My name is Arya”, ovvero “Il mio nome è Arya”. La bimba nascerà a marzo, a Miami, dove vive la coppia. Hanno deciso di far nascere la figlia in America sia perché loro vivono lì per il momento sia perché così avrà il doppio passaporto.

Clarissa e Federico, il nome della figlia è Arya

La coppia aveva deciso da subito come avrebbero chiamato la figlia, in caso fosse stata femmina. Con un maschietto sarebbero stati in difficoltà, ma a Clarissa piaceva molto il nome Arya e proponendolo al marito ha scoperto che anche a lui non dispiaceva. Adesso non resta che aspettare la nascita della figlia di Clarissa e Federica: non manca poi molto!