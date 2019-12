Come si chiamerà la figlia di Clarissa e Federico e quando è previsto il parto della Marchese

Il 2020 sarà un anno magico per Clarissa Marchese e Federico Gregucci. L’ex tronista e l’ex corteggiatore di Uomini e Donne diventeranno per la prima volta genitori il prossimo marzo. La coppia, tra le più amate del Trono Classico, è in attesa della prima figlia, il cui nome è stato già scelto. Come spiegato dall’ex Miss Italia in un’intervista concessa a Mio si tratta di un nome molto particolare, originale e fuori dal comune, che verrà comunicato a tutti, famigliari, amici e fan, nel giorno del baby shower. Che non è altro che la tradizionale festa dedicata alle donne che stanno per diventare madri: una moda americana che ormai da anni spopola in Italia.

Clarissa Marchese e le ultime dichiarazioni sulla bimba in arrivo

“Abbiamo deciso il nome da subito. Lo sapevamo solo nel caso in cui sarebbe stata una femmina. Con il maschietto avevamo qualche dubbio. È un nome che ho indicato io e a Federico è piaciuto subito. Posso solo anticipare che si tratta di un nome non molto comune, ma molto bello. Almeno a noi piace, anche per il significato. Lo diremo il 2 gennaio, in occasione del baby shower che faremo in Sicilia. Il motivo per cui non lo diciamo è semplice: vogliamo fare una sorpresa ad amici e parenti, oltre alle persone che mi seguono con tanto affetto”, ha dichiarato Clarissa Marchese, che ha già ammesso che sarà una mamma molto severa, ligia alle regole.

Come procede la gravidanza dell’ex tronista di Uomini e Donne

“Fortunatamente sto molto bene e sono molto serena. Nei primi mesi credevo che sarei diventata mamma di un maschietto. Dopo le prime visite ho iniziato a cambiare idea e a relazionarmi con “lui” al femminile. Detto tra noi io non potevo essere più felice. Federico avrebbe voluto un maschietto, non lo nasconde. Ovviamente nel futuro non escludiamo di avere un altro figlio e sarebbe bellissimo se fosse un maschietto“, ha puntualizzato Clarissa Marchese, che da qualche anno vive a Miami, dove il marito Federico Gregucci si è trasferito per lavoro.

La figlia di Clarissa e Federico nascerà in America

Come Chiara Ferragni e Fedez con il piccolo Leone, pure Clarissa e Federico hanno scelto di far nascere la loro bambina negli Stati Uniti, a Miami. In questo modo la bambina avrà fin da subito il doppio passaporto anche se è probabile che la coppia non resti per sempre in America. La Marchese e Gregucci non escludono in futuro un ritorno in Italia ma per il momento si godono la loro vita serena al sole della Florida.