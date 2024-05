UeD, Chiara Rabbi su Donadei: “Mi ha distrutto, pesavo 40 kg”

Chiara Rabbi ha svelato tutta la verità sulla fine della relazione con Davide Donadei. Ma, si proceda con ordine. Com’è noto, nel 2021, Donadei, allora tronista di Uomini e Donne, scelse di uscire dal programma con Chiara. Da lì, è iniziata una storia d’amore tra di loro che è giunta ufficialmente al termine circa un anno dopo, nell’estate del 2022. L’ex tronista diede la colpa della rottura all’eccessiva gelosia dell’ex corteggiatrice. Gelosia che, alla fine, si sarebbe rivelata fondata. Difatti, mentre il giovane pugliese si trovava nella Casa del Grande Fratello, spuntarono prove di presunti tradimenti di Davide.

Ad ogni modo, negli ultimi giorni, l’ex coppia è tornata al centro del gossip a seguito di un TikTok pubblicato da Chiara, dove la si vede stilare una classifica delle migliori coppie uscite da Uomini e Donne. Vedendo spuntare una foto sua e di Donadei, l’influencer ha fatto una faccia scioccata, posizionandosi all’ultimo posto. Al che, Davide ne ha approfittato per commentare: “Io non mi sarei messo al decimo posto, anzi, tutt’altro. Ma se per te siamo da decimo posto, va bene, male male! Comunque siamo bellissimi”. “Potevi pensarci prima di lasciarmi”, ha prontamente risposto Chiara.

Poco dopo, è arrivato il contrattacco di Donadei. Quest’ultimo ha fatto lo stesso trend di TikTok, posizionando la storia tra lui e la Rabbi al primo posto. A questo punto, l’ex corteggiatrice si è infuriata, facendo forti accuse contro l’ex fidanzato e mettendo in mezzo anche la non scelta di lui, Beatrice Buonocuore. “Ma la tua t*mbamica di cui ero gelosa che ne pensa? La ex del mio amico come sta? La tua non scelta che dice? Fine dei giochi, ora racconto, così la smetti di rovinarmi la vita”, ha scritto.

Ma, non è finita qui. Oggi, 27 maggio, Chiara ha fatto una diretta Instagram dove ha svelato tutta la verità sulla rottura con Davide Donadei, parlando di come questa storia l’abbia portata a pesare 40 chili. Tornando all’estate del 2022, racconta che i due si sono lasciati dopo una forte scenata di gelosia di lei in vacanza. In contemporanea, lui stava cercando in tutti i modi di entrare come concorrente al Grande Fratello, decisione con la quale la Rabbi non era d’accordo. Una volta tornati a Milano, l’ex tronista ha annunciato la separazione sui social, all’insaputa di Chiara. Da lì, l’influencer è venuta a sapere di diverse segnalazioni, tra cui una con Roberta Di Padua. Ecco le sue parole riportare da IsaeChia:

Mi arrivano segnalazioni, mi ha contattato una ragazza che era andata a casa mia e mi ha mandato foto e video. Succede un casino fino a quando io per 33 giorni non esco di casa, stavo veramente male perché ero innamorata. Sono arrivata a pesare 40 chili. […] Quando era uscita la cosa di Roberta Di Padua, dicevano che non erano andati in camera ma perché avrebbero dovuto dare i documenti e sarebbero stati riconosciuti. Lui mi ha raccontato che si erano fermati in macchina.

Dopodiché, Davide Donadei è diventato un concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip. E, in quel periodo, Chiara ha scoperto di un flirt dell’ex vippone con una sua ex amica:

Vedendolo in tv mi mancava, vengo chiamata dal mio ex manager e mi dice “Ma che ti piangi, vai al gf e vai a spu*tanarlo”, ma io non volevo perché l’amavo. Nel frattempo, una ragazza che faceva l’amica con me e mi chiedeva “amo come stai, ho saputo della fine della vostra storia, andiamo in vacanza insieme”. Era l’ex di un mio amico attuale, io mi fidavo di lei. Il mio manager poi mi fa ascoltare una chiamata di questa ragazza che gli dice “Sai noi abbiamo avuto una storia prima che lui entrava al GF, voglio andare da lui al GF, lui ha conosciuto la mia famiglia, io sono innamorata”. Insomma, lei era stata illusa ed era gelosa che lui nominasse me nella Casa. Lì mi è salito l’odio, perché non credevo che potesse fare questo, che mi nominasse solo per avere visibilità. Io vado anche contro la volontà del mio ex manager che voleva a tutti i costi che lo spu*tanassi.

Dopo l’uscita di Donadei dalla Casa più spiata d’Italia, i due si sono riavvicinati. Davide l’avrebbe aiutata ad uscire dalle manipolazione della sua ex agenzia e, nonostante i dubbi, hanno iniziato a sentirsi di nuovo. Ma, anche questa volta, è venuta a sapere di un’altra ragazza, proprio quella per la quale avevano avuto la forte litigata che li aveva fatti lasciare. Dopo quest’ennesima rottura, l’ex corteggiatrice riprende il mano la sua vita, iniziando a frequentare anche un altro ragazzo, con il quale si è ora lasciata.

Peccato che, in tutti questi mesi, Donadei non ha mai smesso di cercarla o d’intromettersi nella sua vita. Addirittura, lo scorso Capodanno, lui le avrebbe mandato una foto della mamma con il pigiama regalatogli dall’ex corteggiatrice Beatrice Buonocuore, con la scusa di voler farla arrabbiare. Secondo Chiara, però, l’ex tronista farebbe tutto questo solamente per cercare di avere di nuovo quella visibilità che ha ormai perso. Ecco come ha concluso la diretta: