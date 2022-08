Cecilia Zagarrigo, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, lo scorso 30 luglio è diventata mamma per la prima volta, accogliendo la piccola Mia. Annunciando il lieto evento sui social, ha parlato di 48 ore estenuanti, in riferimento alla nascita della piccina. A distanza di una settimana, tramite alcune Stories Instagram, ha raccontato dettagliatamente le difficoltà avute durante il parto che non è stato affatto una passeggiata. Poco dopo essere arrivata in ospedale, i medici le hanno fatto l’induzione in quanto le contrazioni tardavano a giungere. Tuttavia, tale pratica non ha dato i frutti sperati e così la ragazza, dopo essere rimasta per sei ore in sala parto, ha dovuto sottoporsi a un cesareo d’urgenza.

“È stato un parto difficile – ha spiegato l’ex volto di UeD -. È iniziato tutto giovedì scorso. Mi hanno fatto l’induzione e durante l’induzione diciamo che non succedeva niente. Dopodiché, dopo tutta la giornata di giovedì, non ho fatto altro che sperare che partissero le contrazioni quelle vere. Sono stata sei ore in sala parto”. Visto che la situazione non si sbloccava, il ginecologo ha optato per il cesareo d’urgenza. Non per il rischio che la bimba potesse essere vittima di danni, quanto piuttosto per le condizioni fisiche e mentali della neo mamma.

“Dopo otto ore passate lì dentro – ha raccontato la stessa Zagarrigo -, il mio ginecologo ha deciso di fare un cesareo d’urgenza. Non per la bambina, perché lei continuava a stare benissimo, ma per la mamma perché ero veramente molto stanca e non ascoltavo e non capivo più niente“. E in tutto ciò dov’era Moreno Casamassima, ossia il neo papà nonché compagno dell’ex corteggiatrice? In sala parto dove, a un certo punto, si è addormentato ed ha iniziato a russare. Il curioso aneddoto lo ha narrato sempre Cecilia

“Sono stata sei ore in sala parto. Moreno, a un certo punto, mentre cercavo di distrarmi con l’ostetrica, non lo sento più. Mi giro, lo vedo rannicchiato su una poltrona e lo sento russare. Allora gli ho detto: “Amore, anche io sono molto stanca. Però reggiamo un attimo. Cioè, russare in sala parto””.

UeD Cecilia Zagarrigo: la storica con Carlo Pietropoli e l’amore con Moreno Casamassima

Cecilia Zagarrigo, prima di legarsi a Moreno, ha vissuto una love story con il tronista Carlo Pietropoli. Quest’ultimo, quando ha saputo che l’ex era rimasta incinta, ha commentato la notizia simpaticamente: “Comunque tutte le mie ex sono incinte, Buon San Valentino”. Qualcuno ha letto la sua frase in modo negativo, attaccandolo sui social. Pietropoli è così intervenuto in seconda battuta, chiarendo che la sua esternazione non aveva alcunché di malizioso e velenoso: “Comunque mi diverto, non sono geloso. Non mi interessa più di tanto, chiaramente sto scherzando. Sono contento per loro, questa è la verità”.

E tra Cecilia e Moreno come è nato l’amore? I due si conoscono da molti anni. Prima di fidanzarsi hanno condiviso una lunga amicizia. Non solo: hanno lavorato assieme per parecchio tempo e tuttora sono uniti anche professionalmente in quanto Casamassima è l’agente della Zagarrigo. L’uomo è infatti il fondatore dell’agenzia di Comunicazione e Web marketing Steve e More Consulting, la realtà che appunto cura l’immagine, tra gli altri, anche dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne .