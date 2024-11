UeD, Cecilia Zagarrigo incinta: stravagante annuncio sul 2° figlio

Cecilia Zagarrigo è incinta del secondo figlio e dà l’annuncio ai suoi fan sfruttando tutta la sua simpatia. Infatti, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne decide di rivelare al pubblico che la segue su Instagram di essere in dolce attesa con un video divertente. Allo stesso tempo, il filmato è riuscito a emozionare un po’ tutti. Come lei stessa racconta, avrebbe voluto subito parlare con i fan di questa sua seconda gravidanza, visto che li tiene spesso aggiornati sulla sua vita. Ha preferito attendere, come fanno in molti, e fare a tutti questa bellissima sorpresa.

Dopo la nascita della prima figlia Mia, avvenuta nel 2022, ecco che l’ex volto del Trono Classico del dating show di Maria De Filippi si prepara ad accogliere il secondo figlio. Lo fa divertendo tutti, con la sua spiccata ironia. Il video la ritrae inizialmente con un’amica, a cui dice di sentire uno strano odore, che poi si rivela essere quello della pizza. Intanto, si recano in un bar, dove però rifiuta di prendere il caffè. Al contrario, preferisce mangiare una brioche, che mangia davvero con gusto.

Qualche ora dopo, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne incontra un’altra amica, con cui però non può bere uno spritz. Cecilia sceglie di gustarsi, questa volta, un succo, che però crede non sia il solito, in quanto avverte un sapore diverso. Poco dopo, mentre passeggiano, la Zagarrigo ammette di avere dei giramenti di testa, per cui vorrebbe sedersi. E alla fine ecco che arriva l’annuncio, quando torna a casa e mostra il suo pancino.

Le corre incontro la prima figlia, che le tocca la pancia con dolcezza e affetto. Cecilia viene raggiunta dal compagno Moreno Casamassima e insieme abbracciano felici la piccola Mia. Un video originale, non il classico annuncio di una gravidanza. Lei stessa fa notare di aver cercato di trovare il modo giusto per fare questa lieta rivelazione:

“Avevo questo segreto da dirvi già da tempo. Non trovavo il modo giusto per farvi sapere quello che ho passato in questi mesi, tra nausee, vomitini, cambio di sapori e l’addio a tanti cibi e bevande preferite. Avrei voluto urlarlo a tutte voi sin da subito.. perché.. presto la nostra famiglia si ALLARGHERÀ, DIVENTEREMO 4 e non possiamo che essere più felici di così”

Nel mese di giugno scorso, la Zagarrigo aveva rivelato di avere voglia di viversi una seconda gravidanza e avere così il suo secondo figlio. Questo anche perché vorrebbe permettere a Mia di continuare a crescere con un fratellino o una sorellina al suo fianco. Nel dire ciò, ha usato la sua ironia, affermando che il suo compagno Moreno non fosse dello stesso avviso. Ma ecco che in questi mesi qualcosa è cambiato ed entrambi hanno preso la decisione di avere un altro figlio.

Non solo, Cecilia attende ora la proposta di matrimonio. Anche in questo caso, il suo compagno Moreno non avrebbe subito dato la sua approvazione alla simpatica ex corteggiatrice. In quanto alla fine la Zagarrigo è riuscita a realizzare il suo desiderio di diventare di nuovo mamma, potrebbe presto avere la stessa possibilità con il matrimonio.