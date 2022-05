UeD, Catia: aneddoto su Elisabetta Franchi e chi si veste meglio in studio

Catia Franchi è entrata a far parte del parterre delle dame di Uomini e Donne e, sin da subito, non è passata inosservata. Innanzitutto, il suo essere diretta ha colpito l’attenzione del pubblico di Canale 5. Ma c’è un altro particolare che ha attirato molto: la sua somiglianza con la nota stilista Elisabetta Franchi. E infatti si tratta proprio di sua sorella! Non sempre, però, avere un cognome importante è positivo, soprattutto sul piccolo schermo. Catia è stata criticata molto in studio e oggi si svela nella sua prima intervista su Uomini e Donne Magazine.

La nuova dama non è solo “la sorella di”. Nata in provincia di Bologna, si è creata il suo destino da sola e sa bene ciò che vuole. L’ha dimostrato più volte, soprattutto durante gli accesi confronti in studio con Biagio Di Maro e Armando Incarnato. A spingerla a prendere parte al dating show di Maria De Filippi è stata una sua amica. All’inizio era restia: non ha un uomo al suo fianco, ma le sue giornate sono piene comunque. Non solo, crede che sia il destino a far incontrare le persone. La sua amica, però, non ha sentito ragioni e così alla fine è approdata nel parterre delle dame.

Catia Franchi di UeD racconta al pubblico qualcosa riguardante la sua vita sentimentale. Si è sposata molto presto, dopo sei anni di fidanzamento. Il primo figlio è arrivato quasi subito e, dopo qualche anno, anche la seconda. Per molti anni si è occupata solo della famiglia, badando ai suoi figli e aiutando il marito con la sua attività. Le piaceva la sua vita, ma quando i ragazzi sono cresciuti, ha sentito la necessità di ritagliarsi uno spazio per sé.

Ha così iniziato a lavorare nel negozio monomarca di sua sorella Elisabetta Franchi. “La mia vita è stata questa, fino a circa sette anni fa, quando ho chiesto la separazione a mio marito”, racconta Catia. Si è resa conto che il loro amore era finito, anche se hanno continuato a volersi bene. “Io gli sono stata accanto fino alla sua morte, avvenuta quattro anni fa”, rivela la dama 57enne. Ma cosa l’ha portata a prendere la decisione di divorziare? Un tumore.

“Quando sono uscita dall’ambulatorio mi è venuta una gran rabbia e mi sono detta: ‘Basta, adesso voglio vivere!’. Ho deciso di porre fine al mio matrimonio e ho subito iniziato a lottare: alla fine ho vinto io!”

Ad aiutarla ad affrontare le difficoltà della vita è la sua passione per lo sport, che definisce la sua “terapia”. Sente proprio il bisogno di praticare attività fisica e non solo per rimanere in forma. E ovviamente anche la moda è una sua grande passione, che condivide con la sorella Elisabetta.

“Ho sempre amato i vestiti e ho sempre avuto un certo estro, però sono cresciuta in una famiglia umile, non avevamo disponibilità economiche. E allora mi ricordo che mia nonna mi faceva maglie e maglioncini che poi ricamavo. Ho preso una strada diversa rispetto a mia sorella perché volevo una famiglia mia e, essendo cresciuta con grandi libertà, mi sono presto venuti a noia gli stili di vita adolescenziali”

Ma alla fine, dopo un po’ di anni, Catia Franchi del Trono Over è comunque finita per lavorare nel mondo della moda. Che tipo di rapporto c’è con sua sorella Elisabetta Franchi? “Bellissimo”, afferma subito la dama. La definisce la sua “sorellina” e confessa che, anche se non si sentono tutti i giorni, ci sono sempre l’una per l’altra. Quando le ha fatto sapere la sua diagnosi di tumore, la stilista le ha risposto: “Bene. Adesso la risolviamo”.

Ed è stato proprio così. Elisabetta la accompagnava durante le varie visite e le è stata vicina anche il giorno dell’operazione. A questo punto, Catia racconta un episodio che non dimenticherà mai, riguardante il momento in cui è stato operato.

“Ancora lo ricordo! Dopo un po’ le ho detto: ‘Betty, vai, hai altro da fare io sto benissimo!’ perché lei doveva organizzare la sua prima sfilata a Milano. E lei si è messa a ridere perché io ero piena di tubicini e sembravo stare tutt’altro che benissimo. Ma noi siamo così: siamo forti, determinate. In questo ci somigliamo molto”

Ma chi si veste meglio secondo Catia Franchi all’interno del programma? Ammette che le donne le piacciono tutte, in quanto hanno stili diversi e ognuna ha la sua classe. Ha un’opinione positiva anche sui look dei cavalieri e, a questo punto, confessa che Biagio – a parer suo – “si veste meglio”. Infatti, pare che il cavaliere le abbia rivelato che i suoi abiti “li realizza uno stilista della sua città, Napoli”.

Dice ciò, nonostante le cose tra loro non siano andate benissimo. Oggi Catia Franchi, per quanto riguarda le sue scelte di vita, non ha alcun rimpianto. “Si impara anche dagli errori, è tutto costruttivo”, afferma. Avverte, però, tutti i cavalieri che si proporranno. Cerca un uomo che capisca la sua necessità di dedicare molto spazio allo sport e “che faccia l’uomo”. “Con me niente giochetti”, conclude la dama.