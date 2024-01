UeD, Carriero vuota il sacco: la verità sul trono non fa una piega

Dopo l’abbandono del trono di Uomini e Donne, Manuela Carriero rivela alcuni retroscena. A Fanpage ha spiegato perché ha lasciato il programma e le proposte lavorative che le sono arrivate successivamente ma che ha rifiutato.

Manuela ha spiegato che non è stata una scelta sua entrare a far parte di Uomini e Donne, ma che è stata chiamata. Ha rivelato che se sei tronista devi accettare determinate regole che per lei sono diventate sempre più dure da rispettare. In particolar modo, facendo un lavoro dove è a stretto contatto con il pubblico, si è dovuta mettere in aspettativa ma ciò economicamente non le è convenuto, anche perché il rimborso spese dato ai tronisti non è corposo.

“Non sono stata io a iscrivermi. Sono stati loro a chiamarmi e io, che non avevo mai visto il programma, ho voluto provare senza sapere molto altro. L’ho vissuta male: sia per questo che per i commenti che leggevo sui social. In più, non potevo andare al lavoro. Sono store manager in un negozio nel centro di Roma e lavoro sui social. Non potrei mai fare solo l’influencer perché se non esco di casa vado in depressione. Lavorando per un negozio molto frequentato ed essendo a stretto contatto con il pubblico, mi fu chiesto di interrompere per qualche mese. Così mi misi in aspettativa. Per questo volevo velocizzare il mio percorso. Senza entrare nel dettaglio, diciamo che tra lavoro e sponsorizzazioni guadagno più che con il rimborso spese che c’è sul trono“.

Manuela ha anche rivelato che non c’era nessun corteggiatore che l’aveva colpita davvero. Successivamente la produzione gliene ha fatti scegliere due ma, per questioni lavorative, avrebbe dovuto aspettare altre due settimane prima di poter iniziare a conoscerli. Così ha deciso di mollare prima e di tornare alla sua routine.

La Carriero ha rivelato che secondo lei Michele Longobardi ha deciso di abbandonare il programma per altri motivi, secondo lei è stato condizionato da amici e parenti: “Ho pensato che fosse condizionato dal giudizio del pubblico e da quello di amici e parenti“. Poi la ragazza ha anche lanciato una stoccata al programma, sottolineando come, ad oggi, venga data più attenzione agli over rispetto che al trono classico.

“Non so se il trono a Michele gli sia stato proposto o meno, non mi sono nemmeno posta il problema. Se non gli è stato proposto, forse è perché il programma preferisce concentrarsi sugli “over”. In generale, hanno alzato l’età: adesso sul trono c’è Ida Platano che ha 42 anni“.

La proposta di entrare al Grande Fratello

Manuela ha confermato voci di corridoio che circolavano già da un po’: era stata contattata per diventare una concorrente di questa edizione del Grande Fratello. Ha anche aggiunto di non essere interessata ad un programma del genere e che i concorrenti di quest’anno non le piacciono, anche per questo ha preferito tornare alla sua routine.

“Fare il GF non è il sogno della mia vita. Voglio realizzarmi sotto il profilo lavorativo e tutto quello che viene lo accetto. Ma non sono io quella che si propone. È stata l’agenzia che voleva spingermi a entrare perché in quel momento stavano cercando nuovi concorrenti, tra cui una ragazza single. Mi è stato detto che erano interessati per il profilo, in quanto single e per il mio percorso a Uomini e Donne. Ma il cast non mi faceva nemmeno impazzire“.

Infine, la ragazza ha confessato che da quando ha abbandonato il trono non segue più la trasmissione. Insomma, non sembra che lasciare Uomini e Donne le sia costato molto, dato che non ne è rimasta affezionata.