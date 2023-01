UeD: Carola si espone, così Maria demolisce i due corteggiatori

Ancora lacrime a Uomini e Donne per i protagonisti del Trono Classico. I primi a sedere al centro studio sono Federico Nicotera, Carola Carpanelli e Alice Barisciani. Inizialmente, Maria De Filippi manda in onda l’esterna del tronista con la seconda. Questa volta, Federico ha portato la corteggiatrice a conoscere suo nonno. Un’esterna molto importante, che però viene messa in secondo piano da ciò che accade subito dopo. Dopo la precedente registrazione, Nicotera ha raggiunto Carola, con cui si è accesa l’ennesima discussione.

Durante questa lite, la Carpanelli ha ammesso di non riuscire a essere come era due mesi fa. Il motivo è che lui continua effettivamente ad attaccarla per qualsiasi cosa, come se volesse cambiarla. Carola ha così confessato di essere arrivata alla conclusione che non sono compatibili, anche per il loro stile di vita. In studio, la bionda corteggiatrice oggi spiega che si riferiva ai modi con cui entrambi tendono ad avere un approccio. “A me i discorsi che fate mi fanno altamente schifo. Nel litigio che vedo, non ci vedo neanche un minimo di passione”, dichiara una Alice molto stanca.

Federico a UeD sembra, però, concentrato solo a ciò che riguarda la sua conoscenza con Carola. Un chiaro segnale, l’ennesimo, che sembra provare che Nicotera sia ormai troppo preso dalla Carpanelli. E questo lo andrebbe a confermare anche l’intervista rilasciata dal tronista sul Magazine del programma uscito oggi. In studio, Federico espone il suo punto di vista:

“Quando io dico quelle cose non le penso. Se pensassi male di lei non sarebbe qui. Nella vita normale avrei avuto un chiarimento al telefono. Dopo le parole forti che ha usato sono rimasto male, deluso proprio. Mi sono detto, su che base vado a riprenderla?”

Carola inizialmente non si scioglie, anzi cerca di mantenere la sua posizione, con uno sguardo abbastanza infastidito. Questo fa dubitare il tronista, che inizia a pensare che da parte di lei sia effettivamente scemato l’interesse:

“Io non volevo essere ripresa. Io volevo farti capire come me la stavo vivendo. Te lo dicevo, prima o poi esplodo, è stata tirata troppo la corda. Tu continui a darmi aggettivi di questo tipo. Io mi sento ferita da tutto quello che hai detto. Poi che a te vada bene o no, io ci ho provato sempre. Vieni qua tutte le volte e discuti sempre per qualcosa. È davvero difficile dire ricominciamo. Io ho cercato tante volte di parlare. Tu sei aggressivo nei miei confronti. Volevo soltanto dirti come stavo”

Federico ammette di non riuscire a crederle, in quanto si aspettava da parte sua parole diverse. Non percepisce che lei c’è davvero per lui. A un certo punto, quando Alice interviene facendo notare che è strano che i due si ostinino a cercare un punto di incontro quando non c’è, Maria interviene. La padrona le fa notare che Carola a Federico piace, è proprio questo il punto.

La Barisciani cerca così di capire: “Allora io che ci faccio ancora qui?”. Quando, però, tenta di formulare un discorso, viene interrotta proprio da Federico, il quale preferisce ascoltare cosa ha ancora da dirgli Carola. Arriva il momento per la Carpanelli di rivelare in lacrime che in realtà tiene molto a Nicotera:

“Io comunque ci tengo. Faccio fatica a dirlo quando ci ritroviamo dopo mesi così. Mi viene da fare dei passi indietro a mai in avanti. Sono stata sincera. In tutto quello che ho fatto, non ho mai finto. Non mi sono obbligata a fare niente. Io devo anche vedere quello che fai con lei. Io sto sempre male da quando sono qua. Mi ha fatto male vederti che ci fossi rimasto male, anzi pensavo pensassi le stesse cose. E che quando ti ho davanti mi crolla il mondo addosso. Ci provo per l’ennesima volta, poi come va va”

Nicotera si emoziona di fronte a queste parole, tanto che decide di ballare proprio con Carola. Questo fa giustamente infuriare Alice, che dopo la bellissima esterna si aspettava un altro tipo di situazione. “Devi sempre rovinare i momenti. Quello che più mi fa paura è questo tuo comportamento”, afferma il tronista.

Queste sue parole scatenano l’ira di Alice, che andando via urla: “No mi dispiace, non ci sto. Mi devi etichettare come quella che aggredisce”. A Federico sembra importare ben poco che la Barisciani ha appena lasciato lo studio. Anzi, si rivolge a Carola invitandola a ballare. Lei si getta tra le sua braccia piangendo e abbracciandolo molto forte.

Sembra inizialmente che questo sia un momento particolare, tanto che Maria chiede a Nicotera se ha quindi scelto di ballare con Carola. Lui risponde di sì e spazza via l’idea che qualcuno si era fatto, ovvero che quella fosse una scelta. I due in questo momento speciale si sorridono a vicenda e si scambiano forti abbracci.

UeD, Lavinia Mauro in alto mare: Campoli e Corvino sotto accusa

Alessio Corvino e Alessio Campoli non darebbero a Lavinia Mauro le giuste certezze. La maggior parte del pubblico non è proprio di questa opinione, in quanto crede che a volte la tronista abbia un atteggiamento pesante. In studio si respira un’aria abbastanza tesa con Lavinia che chiede a Campoli il motivo per cui durante un’intera settimana non ha mai chiamato la redazione per poterla incontrare.

Alessio crede che questa non sia stata una grave mancanza, visto che ha sempre chiesto di lei in questi mesi. Semplicemente spiega di aver vissuto una settimana particolare e di aver voluto lasciarle il giusto spazio per chiarire i suoi problemi con Corvino. Questo non viene accettato da Lavinia, che da parte sua in effetti preferirebbe vedere almeno un minimo di gelosia.

Gianni Sperti subito si ribella alle parole di Campoli, trovando che da parte sua non ci sia tutto questo interesse. A questo punto, Lavinia vuole sapere cosa prova nei suoi confronti. Da parte di Alessio non arriva la risposta sperata, anzi. “Io qui dentro non parlo d’amore. Non l’ho fatto neanche tre anni fa. Usciamo da qua e vediamo quello che si crea”, dichiara il corteggiatore.

Le sue parole lasciano basita Lavinia, che non sa più che pesci prendere. A rubarle le parole di bocca ci pensa Gianni:

“Che tristezza questa risposta. Neanche a dire… Provo un sentimento, sono infatuato… Poi l’applauso del pubblico. Fuori da qua quando stai con la fidanzata non puoi dire che hai avuto una settimana difficile. Avete fatto una bellissima esterna, dovresti essere arrabbiato. Dovresti rispondere ‘Lavinia io vorrei stare con te'”

Maria De Filippi interviene dicendo che effettivamente la Mauro non si sente considerata da nessuno dei due corteggiatori. Tina Cipollari, che solitamente si tiene distante dalle questioni dei tronisti, diventa una furia e attacca soprattutto Corvino, appena arrivato in studio:

“Non ha torto! Da parte di entrambi non si vede niente o avete al posto del cuore un iceberg. Vedono lei che piange, dovrebbe venire spontaneo un abbraccio. Ma ti comporti sempre così nella vita?”

“Ero arrabbiato. Ho cambiato comunque atteggiamento. Io non abbraccio quando discuto”, spiega Corvino. Maria, però, mette alla prova entrambi, chiedendo chi dei due vuole ballare con lei. Risponde solo Campoli e De Filippi spiega: “L’ho chiesto perché lei penso abbia bisogno di un gesto d’affetto in questo momento… Ho capito, però, è un po’ in una situazione delicata. Mi aspettavo che tutte e due mi diceste sì”.

Corvino ammette di essere oggi confuso, perché ci sono sempre litigi con Lavinia. Pertanto il suo scopo ora è quelo di capire se fuori riuscirebbero ad avere un dialogo oppure no. “Io provo un forte trasporto. Vuoi che te o disegno? Ma perché metti in dubbio qualunque cosa?”, continua il biondo corteggiatore. Ma questo non basta, la Mauro è una furia: “Bastava che mi dicessi ‘Non voglio perderti'”.

Maria dimostra di essere stufa delle risposte dei due corteggiatori e di vedere Lavinia così dispiaciuta. Pertanto, smonta i due Alessio non dando loro alcuna possibilità di chiarimento, tanto che invita Federico Nicotera a ballare con la Mauro. “No, voglio prima avere una risposta”, continua la tronista. Ma la conduttrice cerca di aprirle gli occhi: “Te l’ha data. Non c’è la risposta che vorresti. Basta però Lavinia elemosinare le parole”.

Gianni allora propone di far scendere altri corteggiatori per lei. In lacrime a Lavinia non resta altro che ballare con Federico. A un certo punto, Corvino la raggiunge al centro studio e cerca di parlare con lei. Inizialmente, Nicotera si allontana per poi dividere Lavinia dal corteggiatore, riportandolo a ballare con lui. Così, Corvino torna sconcertato a sedere nella postazione dei corteggiatori.