In attesa di scoprire chi sceglierà Federico Nicotera, le due corteggiatrici decidono di svelarsi in delle nuove interviste

Si avvicina la scelta di Federico Nicotera a Uomini e Donne. Chi sceglierà tra Carola Carpanelli e Alice Barisciani? C’è tanta curiosità da parte del pubblico di Canale 5, che da tempo non si interessava così tanto a un percorso del Trono Classico. Oggi le due corteggiatrici si svelano sul Magazine dedicato al programma di Maria De Filippi, raccontando alcuni episodi del loro passato con cui sono cresciute e maturate. Mentre Alice è andato molto sul pesonale, parlando della sua infanzia, Carola ha preferito come sempre non aprirsi così tanto.

Partendo con la Barisciani, uno dei momenti più significativi della sua vita è stato sicuramente quando ha scoperto di essere dislessica. La mora corteggiatrice ricorda che aveva circa 10 anni e che con sua mamma non riusciva a capire il motivo per cui a scuola si bloccava. Non riusciva a esporsi in modo corretto, sebbene studiasse tantissimo e si applicasse. Ma ecco che Alice ha scoperto che dietro questa sua problematica c’è molto altro.

“È proprio grazie al sostegno della mia mamma che ho iniziato a fare una serie di accertamenti che ci hanno portato a scoprire che ero dislessica a tutti gli effetti. Non è stato facile per me avere a che fare con questo disturbo perché prima di scoprirlo, soprattutto a scuola, mi sentivo continuamente messa in discussione. […] Sono stata definita ‘un contenitore bucato’, ‘una bambina che non riusciva a fare le cose’ Credo che proprio queste parole, ‘non riesce a fare’, mi abbiano segnata tantissimo perché l’idea stessa di non riuscirci è sempre stata vista da me come una sorta di sconfitta in partenza”

Alice di UeD racconta che a scuola era vista come una bambina che non si applicava, svogliata. Era difficile alle riunioni scolastiche, per lei e sua madre, affrontare ciò che gli insegnanti avevano da dire. Per fortuna, quando ha scoperto di quale disturbo soffriva la situazione è migliorata. Dislessia e disgrafia sono i disturbi di cui soffre la Barisciani. Oggi spiega che è stato un sollievo “avere la conferma di non essere ‘sbagliata’”.

Attraverso un nuovo metodo di studio ha iniziato anche a migliorare a scuola e in generale nella sua vita. Oltre a sua mamma, il papà “allora era presente e mi ha aiutata tanto” spronandola ad andare avanti. Con il tempo questi disturbi l’hanno resa più consapevole di se stessa.

Come già anticipato, Carola Viola Carpanelli ha preferito non entrare nei dettagli più intimi della sua vita. Lei stessa ha dichiarato in studio di non voler parlare dei suoi problemi familiari in pubblico. La bionda corteggiatrice, che nella puntata andata in onda ieri si è ritrovata nella bufera in studio, decide di parlare di responsabilità. Probabilmente questo è un modo per lei di far capire che in realtà non è così superficiale come più volte ha fatto presente Federico.

Carola ricorda di essere maturata nell’estate del 2018, quando aveva 16 anni, quasi 17. La corteggiatrice è andata a lavorare in un villaggio turistico, precisamente nei mini-club e baby-club. Dunque, è stata a contatto con i bambini e ha avuto modo di conoscerli a fondo. Non solo, ha avuto l’opportunità di conoscere persone più grandi che le hanno permesso di scoprire il mondo del lavoro.

Questa, infatti, è stata la prima esperienza lavorativa della Carpanelli: “La prima volta in cui ho dovuto sottostare a delle regole e in cui avevo delle responsabilità, pur essendo minorenne”. Ricorda che il primo giorno era molto spaventata, aveva paura perché consapevole che sarebbe rimasta lì da sola per più di tre mesi.

“Non sapevo gestire le emozioni, temevo di sbagliare, perché stando vicino ai bambini non sai mai fino a che punto puoi dire quella parola in più, anche quando magari litigano e tu hai il compito di intervenire. Devi essere professionale, sentire il tuo ruolo di educatore, animatore. È stato stupendo scoprire quante cose un bambino ha in testa! E anche le paure, le necessità del genitore. Ci sono stati anche dei momenti brutti, mi sono presa delle sgridate perché non riuscivo a essere rigida nei confronti degli atteggiamenti che avevano dei bambini verso di me”

Questa esperienza ha fatto capire a Carola cosa vuol dire lavorare e così ha deciso di ripetere questa esperienza per altre due estati. Stare lontana da casa a soli 16 anni l’ha fatta crescere. E crede che oggi non sarebbe quella che è se non fosse andata a lavorare in quel mini-club. “Ora mi sento più grande, più matura”, ha ammesso la bionda corteggiatrice.

UeD, quando sceglie Federico Nicotera?

Nelle prossime registrazioni finalmente Federico farà la sua scelta! Un percorso durato tanti mesi che ha portato Carola e Alice a lasciarsi andare più volte a degli sfoghi in studio e fuori. Ora Nicotera dovrà affrontare il momento tanto atteso dai telespettatori, che non vedono l’ora di scoprire con chi il tronista deciderà di lasciare il programma di Maria De Filippi e di concludere un percorso che dura ormai da agosto.