UeD Caloisi di nuovo in pronto soccorso dopo il vaccino: “Sto impazzendo”

L’ex corteggiatrice, fidanzata di Paolo Crivellin, di nuovo in ospedale d’urgenza

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Angela Caloisi, classe 1994, nelle scorse ore si è diretta urgentemente al pronto soccorso.

È la seconda volta negli ultimi giorni che la giovane si vede costretta a fiondarsi in ospedale a causa di una pericardite acuta sopraggiunta in seguito alla ricezione del vaccino anti Covid. La fidanzata dell’ex tronista Paolo Crivellin ha fatto sapere con una Stories su Instagram che i dolori al petto, lungo la serata di mercoledì, si sono fatti lancinanti, innescando in lei una forte preoccuappazione. Da qui la scelta di andare immediatamente al pronto soccorso.

Oltre ai dolori lancinanti al petto, Angela ha spiegato che le si sono gonfiate in modo anomalo le vene di braccia e gambe. Non appena è giunta in ospedale si è sottoposta ad alcuni controlli e ad una tac che ha escluso la manifestazione di un’embolia polmonare. Quel che è emerso, ha aggiunto ancora la ragazza, è che c’è un residuo timico.

“Può essere nulla”, ha assicurato l’ex corteggiatrice di UeD, che tuttavia ha detto che saprà qualcosa di più sul suo stato di salute dopo ulteriori approfondimenti. Approfondimenti che verranno fatti da un immunologo e da uno pneumologo. Quindi ha concluso informando che nella giornata odierna i dolori le hanno dato maggior tregua e che le è stata cambiata terapia. “Sto impazzendo”, ha chiosato.

UeD Angela Caloisi vaccinata: nessun pentimento

Nei giorni scorsi Angela ha raccontato che dopo aver ricevuto il vaccino è stata colpita da pericardite acuta. Gli esperti e l’Aifa (Agenzia italiana del farmaco) hanno sostenuto che la patologia può essere uno degli effetti collaterali che possono sopraggiungere dopo la somministrazione del vaccino anti Covid. Quindi hanno rimarcato che sono rarissimi i casi di manifestazione della malattia.

Dal canto suo la Caloisi ha dichiarato di non essersi in alcun modo pentita della scelta di vaccinarsi, cercando di prevenire eventuali critiche sui social da parte dei no vax.

Paolo Crivellin, da quando la fidanzata ha reso nota la sua lotta con da pericardite acuta, non ha rilasciato esternazioni in merito alla vicenda. L’ex tronista ha preferito mantenere riserbo e privacy.