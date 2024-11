UeD bufera: Maria stremata, Gemma minaccia, spunta Toffanin e ciclone Tina

La furia di Tina Cipollari dà inizio alla puntata di oggi di Uomini e Donne. L’opinionista attacca Gemma Galgani per averla accusata nella sua nuova intervista a Verissimo di non riuscire ad andare avanti con le sue conoscenze a causa sua. Quando Maria De Filippi tenta di chiudere questo blocco, l’opinionista le chiede di non intromettersi. A un certo punto, Gemma sbotta e annuncia di voler lasciare il programma. Il pubblico segue con attenzione al momento, godendosi lo scontro accesissimo tra la storica dama torinese e l’opinionista, come i vecchi tempi.

Come riportato giorni fa, il Gemmadì continua a tenere i telespettatori incollati al piccolo schermo, anche dopo anni. Questo significa che il duo Gemma e Tina funziona ancora. Intanto, ecco che la Galgani confessa, urlando e in piedi, di voler andare via:

“Mi dispiace Maria, ma io devo andare. Ci sono a casa i miei cari che mi guardano. Le donne del parterre ridono, tanto non sta capitando a loro! Non accetto di rimanere qua, no. Io cosa sto a fare qua? Per ricevere queste offese, che non sono neanche la verità. Ho preso persino un secchio d’acqua sporca in faccia. Perché non parliamo di come sei tu Tina? Non ho mai avuto una storia con Walter Chiari, ho solo detto che c’è stata un’intesa. Sono 14 anni di offese, ho sempre resistito, ma veramente basta. Non posso sentirmi in queste condizioni, è brutto. Io sono un essere umano come voi. C’è un limite a tutto”

Niente paura, nelle registrazioni successive Gemma è a Uomini e Donne, pertanto non è andata via. Come molti hanno sottolineato, la Galgani non è ancora pronta a lasciare la sua sedia nel parterre. Intanto, De Filippi tenta oggi di calmarla:

“Gemma ridono perché sono abituate alle vostre liti. Ma non è che la gente crede ciecamente a quello che dice Tina. Non ho visto l’intervista a Verissimo, ma qualcosa avrai detto”

A questo punto, Maria tenta cerca di riportare la serenità in studio mandando in onda la nuova esterna di Gemma e Fabio. Quest’ultimo scende in studio e Tina cerca nuovamente di convincerlo che la Galgani non sarebbe quella che lui crede. Per questo, ricorda alcune frequentazioni della dama del passato, come quella con Giorgio Manetti. “Ha avuto tantissimi uomini. Se ti sentissi lusingato dalle sue parole, non è vero”, afferma furiosa la Cipollari. Maria difende Gemma e anche Fabio lo fa, sottolineando che si tratta del passato.

Per concludere, De Filippi chiede alla Galgani di evitare di parlare di Tina in altri programmi, come fatto a Verissimo. “Adesso basta, non ne posso più”, afferma Maria stanca. “Giustamente la padrona di casa domanda, ma tu potresti dire di no”, dichiara la conduttrice, riferendosi a Silvia Toffanin. Alla fine, Maria riesce ad andare avanti con la puntata.

Uomini e Donne: Barbara De Santi fraintende Gabriele

La puntata va avanti con Gabriele, il quale sta continuando a conoscere Tiziana, con cui si è lasciato andare alla passione durante una loro uscita. Il cavaliere dice di essere molto preso dalla dama, la quale vorrebbe capire se le loro rispettive quotidianità potrebbero combaciare. Intanto, Barbara De Santi si dichiara delusa, in quanto ha frainteso alcuni inviti e messaggi di Gabriele. Quest’ultimo, infatti, afferma di non avere intenzione di avere una conoscenza con lei.