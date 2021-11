UeD, bufera: Andrea Nicole cade dalle scale, il dettaglio infiamma il web

Andrea Nicole cade dalle scale a Uomini e Donne e fa letteralmente un volo fino al pavimento dello studio! Ma ciò che hanno notato i telespettatori è l’indifferenza da parte degli uomini seduti nel parterre! Il video della caduta della tronista sta facendo il giro del web da ieri pomeriggio, quando è appunto andato in onda il momento. Lei si trovava vicino ad Alessandro, ovvero nella zona in cui stanno seduti i corteggiatori, mentre era in corso il ballo.

Maria De Filippi è tornata in studio e la musica si è stoppata, come accade solitamente. A questo punto, Andrea Nicole ha fatto dietrofront ed è tornata al suo posto, sul trono. Ma proprio mentre si stava allontanando dalla postazione dei corteggiatori, è inciampata nell’orlo dei pantaloni, facendo un bel volo fino a cadere a terra. Le immagini mostrano la tronista piegata per qualche secondo. Subito dopo si è rialzata ed è corsa verso la sua poltrona rossa, con nonchalance.

La padrona di casa ha assistito alla scena e ha chiesto subito ad Andrea Nicole quanto si fosse fatta male. La tronista ha rassicurata la conduttrice, facendole sapere di essere tranquilla, nonostante la rovinosa caduta. Ma un dettaglio non è passato inosservato all’occhio attento del pubblico di Canale 5: nessuno dei tre o quattro cavalieri seduti nel parterre ha avuto la prontezza di aiutarla!

Andrea Nicole è caduta dagli scalini a Uomini e Donne e come minimo qualcuno si sarebbe dovuto alzare per tenderle una mano. Proprio chi si è trovato ad assistere alla scena non ha mosso ciglio. La tronista è scivolata proprio di fronte ad alcuni cavalieri, che con grande indifferenza sono rimasti seduti al loro posto, guardando e facendo finta di nulla.

Il dettaglio non poteva di certo passare inosservato all’occhio attento del telespettatore e su Instagram non mancano le critiche. Sono tantissimi coloro che stanno duramente criticando il mancato gesto da parte dei cavalieri. Almeno uno di loro si sarebbe potuto alzare da quella sediolina e tenderle una mano oppure semplicemente assicurarsi che stesse bene.

Invece, da parte di chi ha visto la scena non c’è stato alcun aiuto, anzi, tanta indifferenza verso una donna caduta a terra. “Parterre di cafoni non di uomini”, “Nessun uomo che si sia alzato per aiutarla. Per carità, già da questo vediamo il calibro del parterre maschile”, “La cosa più assurda è che nel parterre degli uomini nessuno si è alzato. Non ho parole”.

Questi sono solo alcuni dei molti commenti negativi che i telespettatori stanno riservando a chi ieri avrebbe potuto aiutare Andrea Nicole dopo la caduta. Tanti sono convinti che quei cavalieri riescono a trovare la forza per urlare e creare show, ma non per sostenere davvero una donna.

Intanto, il percorso di Andrea Nicole procede nel programma e, solo qualche puntata, si è lasciata andare a una confessione che ha colpito tutti.