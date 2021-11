Uomini e Donne, Andrea Nicole: “Mi dispiace che mamma lo scopra così…”

Una triste confessione quella fatta da Andrea Nicole a Uomini e Donne. Con un lungo e difficile processo di transizione, l’attuale tronista da uomo è diventata donna. In realtà, lei si è sempre sentita una donna e per questo ciò che le mancava erano solo i tratti fisici. La sua storia può, indubbiamente, essere di aiuto a chi si ritrova ad affrontare questa dura battaglia. Durante un’esterna con Ciprian, Andrea Nicole si è lasciata andare al racconto di un momento molto triste del suo passato.

Scendendo nel dettaglio, ha inizialmente fatto notare al corteggiatore di essere stata forte in passato, perché non ha avuto altra scelta. Ed è per questo che oggi non riesce a lasciarsi andare del tutto. A questo punto, ha deciso di svelare di fronte alle telecamere di aver pensato in passato che non ce l’avrebbe potuta fare. Ha ammesso che per la mente le è passato il pensiero di farla finita. Si tratta di un pensiero che, purtroppo, arrivano ad averlo tante persone che si sono trovate e che si trovano della situazione che ha vissuto lei.

“Non mi vergogno a dire che in alcuni momenti ho pensato che non sarei arrivata alla fine. Non me ne vergogno, l’ho sentito sulla mia pelle. Mi è capitato di pensare che forse non ne valeva la pena continuare a combattere”

Questa la confessione di Andrea Nicole, che potrà sicuramente dare un aiuto a chi sta affrontando questo genere di situazioni. Lei è riuscita a superare quel momento e oggi può dichiararsi una persona felice. Ha combattuto, ha sofferto, ma il sole torna sempre a splendere dopo la tempesta. Nello studio di Uomini e Donne è stato difficile trattenere le lacrime.

“Mi dispiace che mamma lo scoprirà così, però quando ti rendi conto di essere stata il più grande dolore dei tuoi genitori è una cosa molto forte”

La stessa Andrea Nicole, sia in studio che in esterna, si è commossa ricordando quei momenti di grande sofferenza. A rincuorarla ci hanno pensato due dame del Trono Over. In particolare, Sara ci ha tenuto a dichiarare che “i figli non sono mai una delusione, mai”. Ida Platano è intervenuta subito dopo, confermando le parole della collega e invitandola a non pensare, neanche per un momento, questo.

Anche Gemma Galgani è apparsa commossa dal racconto della tronista. Gianni Sperti ha fatto sapere che questa esterna gli è arrivata tantissimo, in quanto Andrea Nicole è riuscita ad aprirsi solo con Ciprian. Fa notare che solitamente in studio, parlando della sua storia, la tronista appare serena e sorridente.

Invece, con il corteggiatore spontaneamente ha svelato ciò che porta dentro di sé. Questo, secondo l’opinionista, vale molto. Per molti, infatti, Ciprian è indubbiamente la scelta di Andrea Nicole. “È sempre un piacere ascoltarla, ogni volta che parli arricchisci tutti”, ha poi dichiarato Sperti.