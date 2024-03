UeD, Brando: la non scelta una triste realtà, Maria abbatte Raffaella

È pronto tutto a Uomini e Donne per la scelta di Brando. Il tronista scende in studio elegante, con un look total black. Alla fine decide di non scegliere, regalando un colpo di scena. Quando arriva in studio viene acclamato da tutti, felici di vederlo concludere questo percorso. Maria De Filippi, però, fa subito sapere che Brando appare confuso da giorni, in quanto cambia continuamente idea sulla scelta.

Il tronista assicura di voler sentire una specie di esplosione dentro non appena si siederà al centro studio. Gianni Sperti crede che questa sia una cosa positiva, in quanto vuol dire che sia Beatriz che Raffaella gli piacciono tanto. Pensiero contrario, invece, ce l’ha il pubblico. I telespettatori sono convinti che questo rispecchi solo una triste verità: a Brando nessuna delle due piace poi così tanto.

Ci dovrebbe essere, in effetti, una corteggiatrice che gli fa battere il cuore di più. Possibile che dopo tutti questi mesi nessuna delle due sia la sua preferenza? Questa situazione non è gratificante per Raffaella, che è stata la sua scelta nel corso di una delle registrazioni successive a quella che sta andando in onda oggi. Le parole di Maria De Filippi fanno discutere:

“È vero che stai cambiando idea in continuazione? Parti in un modo e poi cambi idea. Viviti il momento anche. Non so neanche se sia arrivato a una scelta, mi hanno detto che non è sicuro”

Il pubblico si lamenta di fronte alla confusione di Brando per la scelta a Uomini e Donne, in quanto non deve semplicemente scegliere tra quale paio di scarpe indossare. I telespettatori ritengono che questa sia una situazione un po’ assurda e che nessuna delle due corteggiatrice gli piace davvero abbastanza.

Nella puntata di oggi, Brando è ancora in confusione tanto che preferisce non scegliere. Solo tra qualche giorno il pubblico assisterà alla scelta, ricaduta su Raffaella. Ma, a questo punto, è lecito pensare che non abbia scelto la Scuotto con decisione o perché prova dei sentimenti fortissimi per lei.

C’è chi pensa che la sua confusione derivi dal fatto che inizialmente era concentrato su Beatriz, per poi rendersi conto che in realtà la persona che gli piace è Raffaella. E forse proprio i sentimenti nati per la Scuotto l’hanno confuso, visto che era convinto che era la D’Orsi la ragazza che stava cercando. Preferibile pensare che sia così, perché altrimenti sarebbe alquanto strana questa situazione.

Si può anche pensare che, come dice Gianni Sperti, Brando sia diviso tra cuore e testa. Il tronista potrebbe avere due scelte e per questo sarebbe in confusione. L’opinionista, anche se non lo dice esplicitamente, crede che la testa dica a Brando di scegliere Raffaella perché più volte si è proiettato fuori dal programma con lei e che il cuore, invece, batta per Beatriz.

Se così fosse, dopo la scelta per il tronista sarebbe impossibile mandare avanti la relazione con la Scuotto, provando ancora dei sentimenti per la sua rivale.

Uomini e Donne, Brando non sceglie: Maria De Filippi contro Raffaella

Prima di assistere alla scelta vera e propria, il pubblico oggi vede Brando fare qualcosa di inaspettato. Tutto è pronto per la scelta, lo studio è diviso: c’è chi è convinto che il tronista scelga Raffaella e chi invece punta su Beatriz. Maria manda in onda i due classici filmati che riassumono i momenti più importanti, belli e brutti, vissuti da Brando con entrambe le corteggiatrici, che approdano in studio in abiti eleganti.

Raffaella appare arrabbiata e chiede al tronista di fare una scelta di cuore. La Scuotto crede che Brando provi dei forti sentimenti nei confronti di Beatriz, che per lei non proverà mai. Questa sua reazione manda in tilt il tronista, già molto confuso. Entrambe le corteggiatrici si dicono infastidite dal fatto che lui sia così indeciso.

Tina Cipollari si lamenta per queste reazioni, ma De Filippi difende le due corteggiatrici facendo presente che hanno ragione a non essere felici visto che lui è abbastanza confuso. Maria cerca comunque di farle riflettere, spiegando che Brando vorrebbe muoversi attraverso l’istinto e non solo attraverso la ragione.

Sfido chiunque a entrare serena sapendo che sta scegliendo con indecisione. È così sbagliato desiderare di essere voluta da un uomo?, chiede Raffaella. Brando, invece, se ne resta in silenzio e appare provato. Mario Verona del Trono Over ammette che al suo posto in questo momento non sceglierebbe nessuna.

De Filippi racconta nuovamente l’aneddoto riguardante il suo incontro con Brando dopo averlo conosciuto la prima volta per sceglierlo come tronista:

“Brando è un ragazzo particolare. Quando io l’ho conosciuto a luglio, poi sono andata a Riccione a trovare Rudy (Zerbi ndr). In albergo ho visto Brando, che non era un turista, bensì lavorava lì. Non si è mai avvicinato, nonostante ci vedessimo sempre. Sempre rispettoso ed educato. Non era a Riccione, ma a Rimini”

Maria a Uomini e Donne fa sapere che Brando è uscito fuori a parlare con la redazione e a pensare ancora. La conduttrice precisa che non è obbligato a scegliere quel giorno stesso, ma non sa come reagirebbero Beatriz e Raffaella. Per prendere ancora tempo, la padrona di casa chiede a Cristian e Valentina, tornati in studio per assistere alla scelta, di ballare insieme.

Alla fine Brando decide di non scegliere, dopo le reazioni di Beatriz e Raffaella. Ma i telespettatori credono che le due corteggiatrici, di fronte all’indecisione del tronista, non avrebbero potuto reagire diversamente. Non solo, il pubblico ritiene che sia stato soprattutto Brando a presentarsi “con una faccia da funerale” per via della sua confusione.

In particolare, è la reazione di Raffaella ad averlo destabilizzato. Ma risulta una realtà distorta, perché è lui il primo a generare tristezza mostrandosi confuso e indeciso sulla scelta da fare. “Questo non è stato un momento bellissimo Raffa!”, dichiara De Filippi. Alla fine esce fuori che Brando non ha scelto in questa registrazione perché preoccupato per il possibile ‘no’ di Raffaella. Beatriz è la prima a capirlo oggi in studio, tanto che scoppia a piangere.

Ma sono stati lui e Maria a destabilizzare tutto parlando dell’indecisione. Se De Filippi non avesse detto che Brando ha cambiato idea minuto dopo minuto e Gianni non avrebbe parlato delle scelte di cuore e testa, probabilmente la Scuotto non avrebbe reagito così. D’altronde entrambe venivano da una situazione abbastanza tesa, tanto che non si erano presentate in studio nella registrazione precedente.