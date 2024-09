UeD “Brando esce con altre”: reazione e sfogo fiume di Raffaella

Cosa sta accadendo a Raffaella Scuotto e Brando Ephrikian? Da giorni si rincorrono voci non tenere nei confronti dell’ex tronista di Uomini e Donne, alimentate dall’esperta di gossip Deianira Marzano la quale ha pubblicato su Instagram una segnalazione di un’utente che ha sostenuto di aver visto il ragazzo in un locale in compagnia di alcune donne. In particolare, la gola profonda ha raccontato che Brando uscirebbe con “altre e non con Raffaella”. Inoltre, sempre nelle scorse ore, la Marzano ha divulgato un’altra voce che le è giunta all’orecchio e che le ha assicurato che il rapporto tra i due ex volti di UeD si sarebbe “raffreddato”. In questo caso chi ha spifferato l’indiscrezione ha aggiunto di conoscere persone vicine alla coppia.

Naturalmente cotanto vociferare non è passato inosservato alle orecchie e agli occhi della diretta interessata. Così nelle scorse ore, sulla questione, è intervenuta la stessa Raffaella Scuotto. La ragazza ha scritto alcune storie Instagram, spiegando la sua versione dei fatti e invitando le persone a non trarre conclusioni avventate:

“Non mi interessa smentire le voci che circolano a causa di qualcuno (e non parlo di chi le diffonde ma di chi fa di tuto pur di farle arrivare a questi ultimi) che ha come solo scopo quello di denigrare, offendere e mettere in cattiva luce il proprio obiettivo. Non ho bisogno certamente di voi per sapere dove e con chi il mio fidanzato si trovi, dato che lo so sempre in tempo reale. Però una cosa voglio dirla, io che conosco il mio fidanzato. Brando è un ragazzo giovane, che prima di avere me nella propria vita, aveva una vita SUA ed è giusto e NORMALE che continui a coltivarla; è NORMALE che abbia le proprie amicizie, uomo e donna che siano e non è assolutamente normale che qualsiasi essere di sesso opposto venga visto come un plus nella nostra relazione. Non capisco come si possa credere di conoscere bene una persona e prendersi le libertà di puntargli contro il dito”.

Raffaella ha poi aggiunto di essere “veramente inorridita” dai messaggi che qualcuno le scrive cercando di darle “lezioni di vita, consigli, pareri”. Ha poi affermato che chi diffonde notizie sul suo conto non vive con lei e che quindi non può naturalmente essere a conoscenza delle sue vicende personali. Poi ha invitato coloro che parlano di lei a sproposito a contare fino a dieci e a evitare di “sputare” sentenze.

Scuotto ha infine spiegato perché a volte lascia correre alcune chiacchiere che la tirano in ballo, dicendo che preferisce non reagire per far sì che la polemica non si alimenti ulteriormente. Ha concluso dichiarando che lei ha le sue consapevolezze che le permettono di vivere serenamente, senza aver bisogno di ricevere lezioni di vita dalla prima persona che passa.

Brando e Raffaella dopo Uomini e Donne

I due giovani si sono uniti nella scorsa stagione del dating show. Usciti dal programma hanno continuato a frequentarsi e a dichiararsi amore reciproco. Inoltre hanno più volte rimarcato che il loro rapporto, in questo momento, ha un ostacolo di non poco conto: la distanza. Lui vive in Veneto, lei in Campania. I due ragazzi hanno spiegato che si stanno organizzando per vedersi il più possibile.