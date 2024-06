UeD Brando e Scuotto, svolta convivenza: Ephrikian sorprende tutti

Come stanno Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto? La coppia è sbocciata nell’ultima stagione in onda di Uomini e Donne ed è stata intervistata a ‘Casa Lollo’, format trasmesso sul web e condotto da Lorenzo Pugnaloni. I due giovani hanno spiegato in che modo sta procedendo la loro relazione, confessandosi in modo sincero e senza la tipica e insopportabile enfasi con cui spesso si raccontano i neofidanzati del dating show di Maria De Filippi. Nel corso della chiacchierata, l’ex tronista ha dato un piccolo scoop: la convivenza con la compagna è un progetto a cui sta pensando molto seriamente.

Uomini e Donne, Raffaella Scuotto si confida: come va con Brando Ephrikian

“Ci troviamo abbastanza bene. Difficile viversi fuori dal programma, perché all’esterno ci si conosce sotto ogni punto di vista. L’impatto iniziale è stato forte. Però io più lo scopro e più mi piace. In generale promosso”. Così l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne che ha rimarcato giustamente che quando ci si incontra davanti alla telecamere è un discorso, quando ci si deve rapportare nella vita concreta quotidianamente è tutt’altra musica. “L’impatto iniziale”, che è il momento in cui molte coppie reduci dal dating show di Canale Cinque naufragano, è invece stato superato dai due piccioncini che ora si godono l’intesa trovata.

Brando Ephrikian pensa alla convivenza dopo l’esperienza a UeD

Ha preso poi parola Brando che, candidamente, ha ammesso che da quando è iniziata la love story ci sono stati sia alti sia bassi: “Ci sono, come in ogni coppia, momenti di up e down, questi ultimi causati da piccole cose che però poi possono diventare un qualcosa di grande. Però molto bene, sono molto contento di come sta andando e della complicità che cresce ogni giorno di più. Sto scoprendo una persona matura e responsabile”. Uno dei principali ostacoli nel rapporto è la distanza Raffaella abita a Napoli, Brando a Treviso. Al momento stanno cercando di organizzarsi il più possibile per trascorrere del tempo assieme. Naturalmente però non è facile. L’ex tronista, sorprendendo un po’ tutti, ha così spiegato che sta seriamente pensando di dare una svolta, non escludendo l’inizio della convivenza in tempi brevi:

“Convivenza? Appena usciti dal programma no, non ci pensavo. Ora, con il passare delle settimane, mi rendo conto che più stiamo lontani e più stiamo peggio, più stiamo insieme più stiamo meglio. Quindi ci sto pensando fortemente. Non sono un tipo molto sentimentale al telefono. E lei riceve mancanze che io non voglio dare ma che lei comunque avverte. Vorrei togliere questo elemento alla relazione, avvicinandomi”.

Infine i due ragazzi hanno commentato le voci di crisi circolate sul loro conto in tempi non sospetti, tornando a ribadire che tali sussurri sono stati fatti trapelare senza alcun fondamento. Come spiegato da Brando, ogni rapporto sentimentale vive di momenti di up e down. La sua love story non fa eccezione. L’importante, ha tenuto a precisare, è che non venga mai a mancare fiducia e rispetto nei confronti del partner.