UeD Brando e Raffaella: che imbarazzi nel privato, “che si fa ora?”

Come stanno Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto? Benone. Il tronista e la corteggiatrice, terminato il loro percorso a Uomini e Donne, stanno vivendo i primi giorni da fidanzati lontani dagli occhi discreti delle telecamere. Intervistati dal magazine del programma di Canale Cinque, hanno rivelato i dettagli di ciò che è accaduto subito dopo che si è spenta la lucina rossa. La ragazza ha ammesso che c’è stato un po’ di impaccio che, però, è stato prontamente superato. Spazio anche al racconto della prima notte da innamorati, trascorsa in hotel. E spazio pure ai progetti per il futuro. Ammesso e non concesso che il futuro ci sarà. Non per essere troppo cinici, ma notando come sono finite quasi tutte le storie recenti dei troni di UeD è meglio non celebrare coppie prima che abbiano gettato almeno qualche fondamenta sentimentale.

Cosa è accaduto subito dopo la scelta di Brando? Ci ha pensato Raffaella a rivelarlo: “Strano viversi senza telecamere. Ci siamo guardati e Brando mi dice “Adesso che si fa?” e io: “Amo’ non lo so!”. Ma per fortuna abbiamo trovato subito la nostra naturalezza. Appena arrivati in albergo eravamo stanchissimi, abbiamo scaricato tutta la tensione. Abbiamo ordinato la cena in camera, ha chiamato Brando perché io non chiamerò mai la reception, mi vergogno (sorride, ndr)”.

Scansata la tensione e allontanati gli imbarazzi, i due piccioncini hanno iniziato poi a sciogliersi. “Il giorno dopo – ha riferito sempre Raffaella – è stato meraviglioso: io mi sono svegliata alle cinque del mattino, ma l’ho lasciato dormire… fino alle sette e mezza! (Ride, ndr). Da lì gli ho rotto un po’ Ie scatole per svegliarlo, penso volesse lasciarmi (ride di nuovo, ndr). No, in realtà si è attivato subito, ho visto la sua allegria, la sua leggerezza. Poi ci siamo separati, ma… anche se sono state poche ore, sono state intense”.

Alla donna ha fatto eco il tronista che ha spiegato che una volta che si è chiusa la porta del camerino ed è rimasto da solo con la Scuotto è stato “difficile realizzare cosa fosse successo. È stato bello, piacevole, breve. Strano ma bello”.

UeD Raffaella Scuotto e quella sensazione rivelatasi giusta

Raffaella ha poi parlato di ciò che ha avvertito prima che venisse registrata la puntata in cui Brando alla fine ha deciso di volerla al suo fianco. La giovane ha narrato che aveva avuto sensazioni positive e che in cuor suo credeva che il ragazzo l’avrebbe scelta. Non si è sbagliata. La Scuotto ha individuato un punto di svolta: “Dall’esterna di Napoli avevo notato un cambiamento radicale nei miei confronti. Era scattato qualcosa. E ho cominciato a sentire che forse la scelta sarei stata io. Non mi sono sbagliata (sorride, ndr)”.

E adesso? Cosa succede? Progetti ce ne sono? Naturalmente sì, ma i due giovani non vogliono giustamente affrettare i tempi. “Vivere Ia spensieratezza che abbiamo sempre vissuto. Condividere cose belle, viversi. E mettere in conto che potrebbero arrivare momenti meno belli”, ha commentato Raffaella che ha aggiunto che “l’amore è fatto di alti e bassi e bisogna trovare il modo di superare tutto insieme”. Quindi ha ribadito di essere “innamorata“ e che si impegnerà anima e corpo affinché la relazione funzioni. Dello stesso avviso Brando: “Il nostro progetto è staccare la spina. Viverci. Stare in intimità. Goderci l’un l’altra”.

Nel nominare la parola matrimonio è scattata giustamente una frenata da parte della neo coppia. Raffaella ha liquidato rapidamente la questione con un semplice “magari più in là”, mentre il tronista ha spiegato che, nonostante la separazione dei suoi genitori, quando ci si trova a vivere il “vero amore”, crede nelle nozze.

Un problema potrebbe essere la distanza geografica. Lui vive al nord, lei al sud. In questo periodo si stanno organizzando per riuscire a vedersi il più possibile. Raffaella ha fatto sapere di non escludere la possibilità di lasciare la sua famiglia per seguire il cuore, vale a dire raggiungere in pianta stabile il ragazzo.