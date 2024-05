UeD, Beatriz D’Orsi volta pagina: la nuova fiamma dopo Brando

Circa due mesi fa, Brando Ephrikian ha fatto la sua scelta dopo più di sei mesi trascorsi sul trono di Uomini e Donne. Durante il suo percorso, il tronista ha avuto modo di conoscere in maniera particolare specialmente due ragazze: Raffaella Scuotto e Beatriz D’Orsi. Sebbene in tanti vedevano maggiore trasporto nei confronti di Beatriz, alla fine, Brando ha deciso di uscire fuori dal programma con Raffaella. Da allora, Brando e Raffaella stanno vivendo la loro storia lontano dalle telecamere. A causa della distanza (lui vive a Treviso, mentre lei a Napoli) non riescono a vedersi quanto vorrebbero, ma i due sembrano essere comunque molto innamorati. Che fine ha fatto, invece, Beatriz?

Pochi giorni dopo la messa in onda della scelta, l’ex corteggiatrice ha rotto il silenzio sul suo profilo Instagram, spiegando di stare bene e di essere pronta a godersi il nuovo capitolo della sua vita. In questi mesi, Beatriz ha condiviso con i suoi followers diversi momenti della sua quotidianità, tra sciate sulla neve, aperitivi con amici e giornate al mare. Ma, non è finita qui. A quanto pare, la D’Orsi ha voltato definitivamente pagina, tanto che un nuovo amore sembra essere entrato nella sua vita. Di chi si tratta? Di un giovane residente a Siena di nome Bernardo Vegni.

I followers di Beatriz sono sempre molto attenti ai suoi movimenti social e, negli ultimi tempi, non hanno potuto fare a meno di notare i suoi frequenti viaggi nella città toscana. Da lì, hanno scoperto che ha iniziato a seguirsi su Instagram proprio con un ragazzo di Siena, Bernardo Vegni, con il quale si è scambiata anche diversi like e repost. Non solo, i due hanno frequentemente condiviso foto degli stessi luoghi, lasciando intendere che fossero effettivamente insieme. Infine, Beatriz era presente anche alla festa di laurea di uno dei più cari amici del ragazzo toscano.

Insomma, una serie di indizi che fa pensare che tra Beatriz e Bernardo sia iniziata una vera e propria frequentazione. Tuttavia, i due non hanno ancora confermato i gossip, motivo per il quale queste rimangono ancora solo supposizioni.