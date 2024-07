UeD, Beatriz d’Orsi smentisce ogni flirt: “Nessuna frequentazione”

È passato un po’ di tempo dalla conclusione dell’ultima edizione di Uomini e Donne ma alcuni suoi protagonisti non smettono di far parlare di sé. In particolare, nell’ultimo periodo avevano iniziato a rincorrersi numerosi rumors circa la vita sentimentale di Beatriz d’Orsi, nota al pubblico del piccolo schermo per essere stata la corteggiatrice di Brando Ephrikian. Dopo la cocente delusione derivata dalla mancata scelta del tronista, che aveva deciso di uscire dal programma mano nella mano con Raffaella Scuotto, l’ex corteggiatrice aveva intrapreso un flirt con un altro ragazzo, scomparso dai radar di li a poco. Da quel momento in poi, erano stati in molti a chiedersi se il cuore di Beatriz fosse impegnato o meno ma nessuno era riuscito a trovare risposta a questa domanda. Ora però a fare chiarezza ci ha pensato lei stessa.

“Sono single”

Sono state poche e semplici le parole con le quali Beatriz d’Orsi ha scelto di annunciare ai suoi followers di non avere nessuna frequentazione al momento, mettendo così a tacere i rumors sulla sua vita sentimentale: “Rispondo a tutti: sono single! E nessuna frequentazione al momento”.

Insomma, nessuna storia d’amore all’orizzonte per Beatriz, almeno per il momento. L’ex corteggiatrice nell’ultimo periodo ha preferito prendersi cura di se stessa e riprendere definitivamente la sua vita in mano dedicandosi a pieno agli affetti più cari, come i tanti amici e la sua famiglia. Chissà se poi, magari proprio la fine dell’estate, porterà all’ex corteggiatrice di Uomini e donne qualche bella novità in ambito sentimentale.

La relazione con Bernardo Vegni

Non molto tempo dopo la fine del celebre dating show, si erano iniziate a rincorrere voci insistenti sulla nascita di una nuova storia d’amore per Beatriz. Il fortunato, che aveva iniziato a comparire nelle stories su Instagram dell’ex corteggiatrice, era un ragazzo di nome Bernardo Vegni. Beatriz non si è mai esposta più di tanto su quella frequentazione ma si era limitata a condividere alcune fotografie e video sulle sue pagine social, rendendo partecipi i suoi followers dei momenti di spensieratezza passati insieme a quello che tutti credevano essere il suo nuovo flirt.

Ciò che aveva in qualche modo ufficializzato il loro rapporto era stata una fotografia, pubblicata da entrambi, che li ritraeva abbracciati. L’immagine era poi stata accompagnata da un cuore bianco, simbolo che i followers dell’ex corteggiatrice avevano interpretato come la conferma ufficiale del suo nuovo amore.

Poi, il nulla: Bernando era letteralmente scomparso dai radar e non si era più saputo nulla sulla vita sentimentale di Beatriz. Almeno fino a oggi. In effetti, come anticipato, era già da tempo che i due non si mostravano più insieme sui social e in molti avevano già capito che l’ex corteggiatrice e la nuova fiamma si fossero allontanati. Insomma, un vero e proprio fuoco di paglia.