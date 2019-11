UeD Beatrice Valli è incinta? Silenzio rotto: ecco come stanno le cose

UeD Beatrice Valli è incinta del terzo figlio? La fidanzata di Marco Fantini per la prima volta rompe il silenzio sulle voci di gravidanza: ecco come stanno le cose

Negli ultimi giorni si sono fatte tambureggianti le voci riguardanti una possibile terza gravidanza di Beatrice Valli, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, oggi affermata e celebre influencer, nonché promessa sposa di Marco Fantini. A far trapelare lo spiffero rosa è stato il blog NewsUeD. Dopo il sussurro, immediatamente i fan si sono precipitati sotto al profilo Instagram di Beatrice, in cerca di conferme o smentite. Fino ad oggi, la Valli ha tenuto la bocca ben cucita non smentendo né confermando la notizia. Un atteggiamento che ha stuzzicato ancor più le congetture dei suoi ‘affezionati’, molti dei quali hanno pensato: “Se non dice di no, probabilmente è vero”. Poche ore fa, l’influencer ha rotto il silenzio.

“Purtroppo alla gente piace parlare e se ogni volta dovessimo dare ascolto a tutti sarebbe una guerra persa”, ha detto a una sua fan su Instagram Beatrice, aggiungendo: “Da parte nostra non è stato dichiarato nulla. Sicuramente il desiderio di avere altri bambini c’è e ci sarà. Ma questo non significa che ogni giorno io debba essere incinta.“. A un altro utente ha dichiarato: “Finché non deriva da noi, la conferma non esiste”. Dopodiché, riferendosi a uno spiffero che riportava che fonti vicino alla Valli, avrebbero parlato di gravidanza, ha chiarito: “Per di più: persone vicino? Bhe se fosse così lo saprebbero anche i miei parenti, cosa che non sanno […] Per ora la mia famiglia non è al corrente di questa notizia!” Dunque?

UeD Beatrice Valli ha smentito la gravidanza oppure no?

Dunque la Valli sembra smentire la notizia. Tuttavia dalle sue parole sembra una smentita non convintissima. Non resta che attendere ancora qualche giorno o qualche settimana. Un pancino non si può nascondere all’infinito… E se il pancino non cresce, bhe… Sarà per la prossima volta!