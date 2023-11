UeD Barbara De Santi fa a pezzi Viola: il dono vola nell’immondizia

Barbara De Santi chiude definitivamente con Marco Viola. Ma, procediamo con ordine. La nuova stagione di Uomini e Donne ha visto il ritorno di una delle dame più amate e discusse, ovvero Barbara De Santi. Dopo essere tornata a sedersi nel parterre femminile del Trono Over, Barbara ha iniziato a frequentarsi con il cavaliere Marco Viola. In realtà, inizialmente, la dama non aveva particolare fiducia nei suoi confronti. Ma, alla fine, ha deciso di lasciarsi andare, finendo poi per nutrire un forte interesse per l’uomo. Tuttavia, nell’ultima puntata di Uomini e Donne, le cose sono precipitate.

Marco ha infatti annunciato di voler continuare la frequentazione con la dama Cristina Tenuta, causando un’inaspettata reazione da parte di Barbara. Durante il ballo a centro studio tra Marco e Cristina, la dama si è sfogata scoppiando in un pianto liberatorio. Maria De Filippi, vedendo la donna così scossa, non ha potuto fare a meno d’intervenire per chiederle cosa fosse successo. Al che, Barbara ha dichiarato di essere arrabbiata con sé stessa per aver concesso una possibilità al cavaliere, mettendo a nudo i suoi sentimenti. La De Santi ha poi aggiunto di sentire di aver perso tempo, dato che sente che Marco stia solo giocando divertendosi a frequentare più persone.

Barbara sembrava molto decisa a mettere un punto a questa storia, tanto che aveva poi detto di avere intenzione di buttare la candela che le aveva regalato. “Se potessi tornare indietro e cancellare quella sfida lo farei subito. E la candela che mi hai regalato… nell’immondizia. L’avevo messa in casa, sul soprammobile”, queste le sue parole, che la stessa dama ha poi condiviso sulle sue storie di Instagram con un collage della candela in questione.

Ebbene, la De Santis ha poi mantenuto la promessa, pubblicando un suo video in cui si mostra proprio mentre getta la famigerata candela nella spazzatura. “Sono ritornata in me“, ha scritto nella didascalia, sancendo definitivamente la fine della storia con Marco. Inoltre, nella storia, si sente Barbara dire: “Io sono una donna di parola, ho detto che l’avrei buttato nell’immondizia e questo è quanto. Ciao, via”.

A questo punto, non resta che attendere le prossime puntate di Uomini e Donne per scoprire se la redazione deciderà di mostrare il filmato in studio. Ma, soprattutto, per vedere come reagirà Marco a questo decisivo e netto gesto della dama.