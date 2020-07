UeD Aurora del Trono Over, l’amicizia con Veronica: “Mi sono commossa..”

È nata una grande amicizia a Uomini e Donne nel parterre delle dame del Trono Over, quella tra Aurora Tropea e Veronica Ursida. Il pubblico di Canale 5 ha potuto notare il bellissimo rapporto che si è creato tra loro nel programma, attraverso i canali social. Oggi a parlarne ci pensano entrambe nelle loro rispettive interviste sul Magazine della trasmissione di Maria De Filippi. In particolare, Aurora ammette che la loro è davvero una grande amicizia. La dama, però, confessa che non si aspettava che sarebbe nato un rapporto così importante. Per la prima fase del programma sono state sempre nello stesso camerino, ma inizialmente non è subito scattata la complicità. Infatti, Aurora dichiara che trovava Veronica una persona gentile e dolce, ma anche diffidente. Ed ecco che a un certo punto, la Ursida ha iniziato a dare dei consigli alla collega sul suo look, tirando fuori il suo lato più femminile, che negli anni aveva forse represso.

UeD, Aurora Tropea e Veronica Ursida: è nata una grande amicizia, l’episodio inedito

Aurora e Veronica del Trono Over sono consapevoli di essere due persone diverse e proprio questo particolare l’ha unite nel corso del programma. Si sono trovate parlando delle loro differenze di stile: la Ursida è molto appariscente, mentre la Tropea si sente “un’eterna Bridget Jones”. A quanto pare, le due dame si starebbero aiutando a vicenda proprio grazie alle loro differenze di look. La complicità tra loro è scattata quando Veronica ha iniziato a confidarsi. Aurora ha, infatti, cercato di starle vicino quando in camerino non riusciva a trattenere le lacrime. Durante la quarantena il rapporto si è poi rafforzato, tanto che si sono fatte compagnia e si sono date forza a vicenda. Adesso si sentono e si vedono molto spesso. Ed ecco che al Magazine, Aurora racconta un dettaglio inedito: “Non ho mai pianto durante il programma, l’unica volta che mi sono commossa è stata quando lei ha lasciato la trasmissione”.

Aurora e Veronica del Trono Over di UeD: il momento in cui la Tropea non ha trattenuto le lacrime

Nel momento in cui Veronica Ursida ha scelto di lasciare Uomini e Donne per seguire Giovanni, Aurora non ha potuto non trattenere le lacrime. In particolare, a commuoverla è stata il modo in cui la wedding planner l’ha salutata. E mentre Aurora sta portando avanti una semplice amicizia con il cavaliere Alessandro, la frequentazione tra Veronica e Giovanni procede a gonfie vele. Proprio su Longobardi, la Tropea spende delle belle parole, tanto che lo definisce un uomo con la U maiuscola!